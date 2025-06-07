Три мирных жителя пострадали из-за атак дронов в Белгородской области за сутки
Трое мирных жителей за сутки пострадали в результате атак дронов в Белгородской области. Об этом в Telegram сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«В районе села Устинка в результате атаки дрона на автомобиль ранены двое мужчин, в селе Бессоновка от удара беспилотника по автомобилю ранена женщина», — сказано в публикации чиновника.
Гладков отметил, что украинским атакам подвергся ряд районов и населенных пунктов. За сутки девять жилых объектов были повреждены, в населенном пункте Стригуны получила повреждения линия электропередачи.
Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины продолжается с 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин отмечал, что киевский режим занимался геноцидом мирных граждан Донбасса в течение восьми лет.