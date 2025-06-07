ВС России ночью нанесли групповые удары по предприятиям ВПК Украины
В ночь на субботу, 7 июня, ВС России нанесли групповые удары по предприятиям ВПК Украины и цехам сборки ударных беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По данным военного ведомства, также были поражены пункты технического обслуживания и ремонта вооружения и военной техники, склады боеприпасов украинской армии.
Российские войска атаковали пункты временной дислокации личного состава ВСУ и иностранных наемников в 144 районах.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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