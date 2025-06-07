ВС России ночью нанесли групповые удары по предприятиям ВПК Украины

07 июня 2025, 15:37

Фото: iStock/vadimrysev

В ночь на субботу, 7 июня, ВС России нанесли групповые удары по предприятиям ВПК Украины и цехам сборки ударных беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.