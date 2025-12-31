Три мирных жителя пострадали при атаке ВСУ в российском регионе

31 декабря 2025, 09:27

Гладков: двое мужчин и женщина пострадали при атаке ВСУ в Белгородской области

Фото: iStock/DarthArt

Три мирных жителя пострадали при атаке ВСУ в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.