Три мирных жителя пострадали при атаке ВСУ в российском регионе
Три мирных жителя пострадали при атаке ВСУ в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
По его словам, целью стал поселок Маслова Пристань в Шебекинском округе. Двое мужчин и одна женщина получили баротравмы. Им оказали помощь на месте, от госпитализации они отказались.
Боеприпас также повредил 23 частных дома и три хозпостройки: в них выбиты окна, сломаны кровли и заборы. Одно дом частично разрушен. Кроме того, повреждения получили четыре автомобиля и линия электропередачи.
Глава региона прибыл на место и пообщался с местными жителями. Он пообещал, что к ремонтным работам приступят после рассвета, а на время их проведения организуют пункты временного размещения.
