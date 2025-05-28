Появилось видео уничтожения беспилотника в Зеленограде
Жители Зеленограда запечатлели уничтожение украинского беспилотника. Видео опубликовал telegram-канал Baza.
Напомним, что сейчас украинские дроны пытаются атаковать Москву. К тому же известно о сбитии БПЛА в Зеленограде. Как отметил мэр столицы Сергей Собянин, пострадавших в результате происшествия нет.
Взрывы прогремели и над Рязанской областью. Там прогремело не менее восьми раз. Официальные источники пока никак не комментировали данную информацию.
Помимо этого атака беспилотников была совершена и на московский Троицк. Там попадание БПЛА запечатлили на видео.
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