Появилось видео уничтожения беспилотника в Зеленограде

Фото: iStock/ Olena Bartienieva

Жители Зеленограда запечатлели уничтожение украинского беспилотника. Видео опубликовал telegram-канал Baza.



Напомним, что сейчас украинские дроны пытаются атаковать Москву. К тому же известно о сбитии БПЛА в Зеленограде. Как отметил мэр столицы Сергей Собянин, пострадавших в результате происшествия нет.

Взрывы прогремели и над Рязанской областью. Там прогремело не менее восьми раз. Официальные источники пока никак не комментировали данную информацию.

Помимо этого атака беспилотников была совершена и на московский Троицк. Там попадание БПЛА запечатлили на видео.

Иван Мусатов

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