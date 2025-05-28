Собянин: средства ПВО сбили 12 беспилотников, летевших на Москву
Средства ПВО Минобороны РФ ликвидировали 12 беспилотников, летевших на Москву. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем telegram-канале.
Сообщения о ликвидации вражеских дронов появлялись в промежуток с 0:29 по 1:18 по моковскому времени. В общем сбито 12 беспилотных летательных аппаратов. На месте падения обломков работают сотрудники экстренных служб. О пострадавших и разрушениях информации не поступало.
На фоне этого в аэропорту Домодедово были введены временные ограничения на вылет и прием самолетов. Данная мера сделана в рамках обеспечения безопасности полетов.
Читайте также: