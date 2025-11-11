11 ноября 2025, 15:39

Журналист Рик Санчес оценил ситуацию вокруг Владимира Зеленского как критическую

Владимир Зеленский (Фото: www.kremlin.ru)

Американский журналист Рик Санчес высказал мнение о положении Владимира Зеленского. Его слова приводит телеканал RT.





Санчес заявил, что ситуация для лидера киевского режима продолжает стремительно ухудшаться. Журналист отметил, что Зеленский долгое время пытался отрицать реальность и приуменьшать масштабы ущерба военно-промышленному комплексу страны.



По оценке обозревателя, сейчас ситуация достигла критической точки, и сохранять прежние иллюзии больше невозможно.

«Ситуация для Зеленского с каждой минутой выглядит всё мрачнее. Если вы его сторонник, сейчас самое время, ну, не знаю, помолиться за него или что-то в этом роде, потому что дела у него плохи», — высказался журналист.

