«Дела плохи»: Стало известно, что положение Зеленского стремительно ухудшается
Журналист Рик Санчес оценил ситуацию вокруг Владимира Зеленского как критическую
Американский журналист Рик Санчес высказал мнение о положении Владимира Зеленского. Его слова приводит телеканал RT.
Санчес заявил, что ситуация для лидера киевского режима продолжает стремительно ухудшаться. Журналист отметил, что Зеленский долгое время пытался отрицать реальность и приуменьшать масштабы ущерба военно-промышленному комплексу страны.
По оценке обозревателя, сейчас ситуация достигла критической точки, и сохранять прежние иллюзии больше невозможно.
«Ситуация для Зеленского с каждой минутой выглядит всё мрачнее. Если вы его сторонник, сейчас самое время, ну, не знаю, помолиться за него или что-то в этом роде, потому что дела у него плохи», — высказался журналист.Ранее стало известно, в каком случае Владимира Зеленского заменят на Валерия Залужного.