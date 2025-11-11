«Откровенный терроризм»: В Запорожской области беспилотник влетел в детский сад
Депутат Юрченко: детский сад в Благовещенке выведен из строя после удара ВСУ
В селе Благовещенка Запорожской области украинские военные применили беспилотник для удара по детскому саду. Об этом сообщил депутат от Татарстана Сергей Юрченко на встрече с коллегами. Информацию передаёт ТАСС.
Парламентарий заявил, что вооружённые силы Украины всё чаще наносят удары по инфраструктурным объектам. Он привёл в пример атаку на больницу в Каменке-Днепровской, которая произошла 11 ноября.
«Кроме того, в Благовещенке ВСУ атаковали детский сад «Подснежник», к счастью, детей уже в здании не было. Выбиты стекла, повреждены фасад и кровля. На текущий момент детский сад не может эксплуатироваться из-за нарушения теплового контура», — рассказал политик.Юрченко назвал такие атаки откровенным терроризмом. Во время встречи он проинформировал коллег о других ударах ВСУ по гражданской инфраструктуре.
