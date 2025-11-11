«Откровенный терроризм»: В Запорожской области беспилотник влетел в детский сад

11 ноября 2025, 17:12

Депутат Юрченко: детский сад в Благовещенке выведен из строя после удара ВСУ

Фото: Istock/Victoria Kotlyarchuk

В селе Благовещенка Запорожской области украинские военные применили беспилотник для удара по детскому саду. Об этом сообщил депутат от Татарстана Сергей Юрченко на встрече с коллегами. Информацию передаёт ТАСС.





Парламентарий заявил, что вооружённые силы Украины всё чаще наносят удары по инфраструктурным объектам. Он привёл в пример атаку на больницу в Каменке-Днепровской, которая произошла 11 ноября.

«Кроме того, в Благовещенке ВСУ атаковали детский сад «Подснежник», к счастью, детей уже в здании не было. Выбиты стекла, повреждены фасад и кровля. На текущий момент детский сад не может эксплуатироваться из-за нарушения теплового контура», — рассказал политик.

