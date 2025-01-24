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Собянин: в Троицком административном округе города Москвы сбит БПЛА

Фото: iStock/aapsky

Фото: iStock/aapsky

В Троицком административном округе города Москвы был сбит беспилотник. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.
В Троицком административном округе города Москвы ПВО Минобороны сбит ещё один вражеский беспилотник», — пишет Собянин в своем telegram-канале.

На местах работают экстренные службы. Как сообщают в Росавиации, в столице временно остановили работу аэропорта Внуково.



Напомним, что Москва подверглась атаке беспилотников в ночь на 24 января. Дроны были сбиты в городском округе Коломна, в Раменском городском округе и в городском округе Подольск. Также остановлена работа аэропортов Домодедово и Жуковский.

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#дроны
#сергей собянин
Shot: в районе Рязанского НПЗ пожар после падения обломков дронов ВСУ
24 января 2025, 01:51

Фото: iStock/abadonian

В районе НПЗ в Рязани произошел пожар, предварительно, в результате падения обломков беспилотника ВСУ. Об этом сообщают в Shot.
«Очевидцы сообщают о возгорании в районе Рязанского НПЗ. Предварительно, оно началось в результате падения обломков уничтоженных БПЛА», — пишут в telegram-канале.

Также в Рязани продолжается работа по ликвидации последствий налета беспилотников ВСУ. Экстренные службы работают на местах происшествий.


Напомним, что в ночь на 24 января Рязань подверглась атаке дронов ВСУ. Налет был совершен на местный нефтезавод. В результате падения одного из обломков начался пожар в частном доме.

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#дрон
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Mash: аэропорты Домодедово и Жуковский закрыли на фоне взрывов в Подольске
24 января 2025, 01:34

Фото: iStock/Sitikka

В ночь на 24 января в 0:22 была временно прекращена работа аэропортов Домодедово и Жуковский на фоне взрывов в городском округе Подольск. Об этом пишут в Mash.
«Аэропорты Домодедово и Жуковский временно закрыли на вылет и прилет», — говорится в сообщении telegram-канала.

В издании рассказывают о четырех взрывах в Подольске. К тому же грохот был слышан в Климовске.

Чуть позже мэр Москвы Сергей Собянин заявил о двух сбитых беспилотниках в городском округе Подольск. Глава города отметил, что дроны летели на столицу.

Также ранее Собянин рассказывал о сбитых беспилотниках в городском округе Коломна и Раменском городском округе. Дроны пытались совершить атаку на Москву.

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Собянин: средства ПВО отразили атаку беспилотников на Москву
24 января 2025, 01:20

Фото: iStock/NiseriN

Средства ПВО Минобороны отразили атаку беспилотников, летевших на Москву. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.
«Силами ПВО Минобороны в городском округе Коломна и Раменском городском округе отражена атака беспилотников, летевших на Москву», — пишет глава Москвы в своем telegram-канале.

Дроны были подавлены в городском округе Коломна и Раменском городском округе. По предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате происшествия нет. Сейчас на местах инцидента работают экстренные службы.

Напомним, что в ночь на 24 января атаке беспилотников ВСУ также подверглась Рязань. Жители города рассказывают о более чем 10 взрывах в небе над городом.

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#пво
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Mash: в Рязани загорелся частный дом в результате падения обломков дрона ВСУ
24 января 2025, 01:08

Фото: iStock/Kara Capaldo

В Рязани загорелся частный дом после падения на него обломков беспилотника ВСУ. Об этом сообщает Mash.
«Пожар в частном доме после падения обломков беспилотника в Рязани», — пишут в telegram-канале.

По предварительным данным, возгорание произошло в коттеджном поселке Дашково-Песочня.


Напомним, что украинские беспилотники совершили атаку на Рязань в ночь на 24 января. Целью налета дронов стал местный нефтезавод. Как отметил губернатор Рязанской области Павел Малков, пострадавших в результате происшествия нет.

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Shot: дроны ВСУ атакуют рязанский нефтезавод
24 января 2025, 00:50

Фото: iStock/bbsferrari

Украинские беспилотники совершили атаку на нефтяной завод в Рязани. Об этом сообщают в Shot.
«Жители Рязани сообщают о взрывах над городом. Предварительно, беспилотники ВСУ пытаются атаковать местный нефтезавод», — говорится в telegram-канале.

На данный момент известно о более чем 10 взрывах над территорией города. В регионе работает система ПВО, которая уже сбила несколько дронов.



Как отметил губернатор Рязанской области Павел Малков, пострадавших от происшествия нет. Сейчас оцениваются причиненный материальный ущерб.

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#пво
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МЧС: в Тамбовской области объявлена опасность атаки БПЛА
23 января 2025, 23:56

Фото: iStock/rancho_runner

На территории Тамбовской области введена опасность атаки беспилотников. Об этом сообщили в приложении МЧС России.
«Тамбовская область. Внимание! «Воздушная тревога» — опасность атаки беспилотных воздушных судов!» — предупредили в ведомстве.

Жителей региона просят сохранять спокойствие. Напомним, что воздушная опасность также действует и в Липецкой области.

Ранее «Радио 1» сообщало, что над четырьмя регионами РФ было уничтожено 49 беспилотников ВСУ. Средства ПВО ликвидировали дроны над Курской, Брянской, Белгородской областями и Крымом.

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Минобороны РФ: над регионами России уничтожили 49 беспилотников ВСУ
23 января 2025, 23:22

Фото: iStock/shcherbak volodymyr

В России с 19:00 до 22:00 было ликвидировано 49 украинских беспилотников. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
«23 января в период с 19:00 мск до 22:00 дежурными средствами ПВО уничтожены 49 украинских беспилотных летательных аппаратов», — передают в ведомстве.

Дроны были ликвидированы над Курской, Брянской, Белгородской областями и Крымом. В Курской средства ПВО уничтожили 37 беспилотников. Также семь БПЛА ликвидировали над Брянской областью, четыре над Крымом и один над Белгородской областью.

Ранее «Радио 1» сообщало, что в Липецкой области объявлен желтый режим опасности с воздуха.

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Артамонов: по всей территории Липецкой области действует воздушная опасность
23 января 2025, 22:45

Фото: istockphoto/bpawesome

Желтый режим воздушной опасности действует по всей территории Липецкой области. Об этом в своем Telegram-канале проинформировал глава региона Игорь Артамонов. Уточняется, сто соответствующий режим ввели в 22:07 по Москве.
«На территории всей Липецкой области вводится режим воздушной опасности», — сказано в публикации чиновника.
Перед этим стало известно, что боевики ВСУ попали в котел в Великой Новоселке в Донбассе. Речь шла о примерно полутора тысячах украинских неонацистов и наемников. Уточнялось, что информация о присутствии иностранных наемников на территории Донбасса получена из радиоперехватов.

Российская спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины продолжается с 24 февраля 2022 года. Ранее сообщалось, чью публикацию об СВО отказались комментировать в Кремле.

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Трамп раскрыл возможное решение конфликта на Украине
Трамп считает, что снижение ОПЕК цен на нефть, остановит конфликт на Украине
23 января 2025, 22:26

Фото: istockphoto/byelaman

Снижение нефтяного ценника может помочь в решении украинского конфликта, полагает президент США Дональд Трамп. Свое предположение он высказал в удаленном выступлении на форуме в Давосе.
«…Если бы цена снизилась, война России и Украины немедленно бы закончилась. Прямо сейчас цена достаточно высока, чтобы эта война продолжалась. Вам нужно снизить цену на нефть. Вы можете положить конец этой войне. Им следовало бы сделать это давно», — сказал Трамп.
Он добавил, что его удивило, что данная мера не была принята еще до президентских выборов в Америке. Политик намерен обратиться с соответствующей просьбой к Саудовской Аравии и ОПЕК.

Ранее Трамп сообщал о том, как он работает над урегулированием украинского кризиса.

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