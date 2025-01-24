Собянин: в Троицком административном округе города Москвы сбит БПЛА

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В Троицком административном округе города Москвы был сбит беспилотник. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.
В Троицком административном округе города Москвы ПВО Минобороны сбит ещё один вражеский беспилотник», — пишет Собянин в своем telegram-канале.
На местах работают экстренные службы. Как сообщают в Росавиации, в столице временно остановили работу аэропорта Внуково.
Напомним, что Москва подверглась атаке беспилотников в ночь на 24 января. Дроны были сбиты в городском округе Коломна, в Раменском городском округе и в городском округе Подольск. Также остановлена работа аэропортов Домодедово и Жуковский.
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Иван Мусатов