Три украинских беспилотника упали в районе нефтебазы в Калужской области

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Три украинских беспилотника упали в районе нефтебазы города Людинова и на других территориях Калужской области. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своём Telegram-канале.
В результате падения беспилотников никто не пострадал, разрушений объектов не обнаружено. В данный момент специалисты проводят проверку по факту случившегося.
Ранее Минобороны России сообщало, что дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 17 беспилотников на российскими регионами за минувшую ночь.
Отмечалось, что больше всего дронов (девять) были перехвачены над Брянской областью, ещё про три уничтожены на Курской и Калужской областями, два сбиты над Белгородской областью.
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Ранее Минобороны России сообщало, что дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 17 беспилотников на российскими регионами за минувшую ночь.
Отмечалось, что больше всего дронов (девять) были перехвачены над Брянской областью, ещё про три уничтожены на Курской и Калужской областями, два сбиты над Белгородской областью.
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Анастасия Чинкова