Трое мирных жителей пострадали при ударе ВСУ по городу Шебекино

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Артиллеристы ВСУ обстреляли город Шебекино в Белгородской области. В результате ранения получили трое мирных жителей.
Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. В своём телеграм-канале губернатор уточнил, что пострадали две женщины и мужчина. Они получили минно-взрывные травмы и контузию. Медицинскую помощь пострадавшим оказали на месте, от госпитализации все трое отказались, добавил руководитель областной администрации.
Губернатор также сообщил, что один из снарядов угодил в частный дом. В результате у здания повреждена крыша, выбиты окна и посечён осколками фасад. Ещё в одном частном домовладении взрыв разрушил забор, а осколки повредили припаркованный автомобиль. Кроме того, имеются локальные повреждения на линии электропередачи, добавил Гладков.
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Александр Бойцов