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Трое мирных жителей пострадали при ударе ВСУ по городу Шебекино

17 августа 2024, 12:13
Фото: istockphoto/Mikhail Dmitriev

Фото: istockphoto/Mikhail Dmitriev

Артиллеристы ВСУ обстреляли город Шебекино в Белгородской области. В результате ранения получили трое мирных жителей.


Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. В своём телеграм-канале губернатор уточнил, что пострадали две женщины и мужчина. Они получили минно-взрывные травмы и контузию. Медицинскую помощь пострадавшим оказали на месте, от госпитализации все трое отказались, добавил руководитель областной администрации.

Губернатор также сообщил, что один из снарядов угодил в частный дом. В результате у здания повреждена крыша, выбиты окна и посечён осколками фасад. Ещё в одном частном домовладении взрыв разрушил забор, а осколки повредили припаркованный автомобиль. Кроме того, имеются локальные повреждения на линии электропередачи, добавил Гладков.

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#Вячеслав Гладков
Секретные мирные переговоры Москвы и Киева были сорваны атакой ВСУ под Курском
WP пишет о секретных мирных переговорах, сорванных атакой ВСУ на Курскую область
17 августа 2024, 12:45

Фото: iStock/Diy1

Россия и Украина в этом месяце должны были отправить свои делегации в Катар для проведения секретных мирных переговоров, однако они были сорваны операцией ВСУ в Курской области. Об этом сообщает The Washington Post.
Отмечается, что Катар должен был выступить в качестве посредника на этой встрече. Однако после атаки ВСУ в российском регионе Москва приостановила процесс.

При этом уточняется, что переговоры не были отменены, их лишь отложили на неопределённое время.

Источники газеты подчеркнули, что в ходе планировавшихся переговоров стороны должны были прийти к взаимопониманию по соглашению о прекращении конфликта и договориться не атаковать энергетические объекты друг друга в течение двух месяцев.

Напомним, что представители России и Украине не проводили очных встреч с 2022 года, после неудачных переговоров в турецком Стамбуле.

При этом в администрации президента Украины Владимира Зеленского отказ от проведения саммита объяснили ситуацией на Ближнем Востоке, а не действиями ВСУ.

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#переговоры
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#всу
#курская область
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Российский «Искандер» уничтожил два ЗРК Patriot под Днепром — видео
Российский «Искандер» уничтожил два ЗРК Patriot под Днепром
17 августа 2024, 12:35

Фото: istockphoto/Maikel de Vaan

Расчёты российского оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» уничтожили две установки зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot производства США. Они базировались в Днепропетровской области.
Пресс-служба министерства обороны РФ опубликовало видеозапись, на кадрах которой можно увидеть, как аэроразведка обнаружила американскую зенитную систему в момент пуска противоракет. Это произошло в районе населённого пункта Любимовка в Днепропетровской области. Координаты целей были переданы ракетчикам, после чего по ним отработали «Искандеры».

Судя по характерным множественным разрывам, при атаке была применена кассетная боевая часть. Это позволило накрыть одним залпом больший участок территории. В результате были уничтожены две пусковые установки ЗРК Patriot, а также радиолокационная станция AN/MPQ-65.







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ВСУшник-мародёр записал очередное видео с разграблением магазина в Судже
Боец ВСУ, мародёрствующий в Судже, записал новое видео о разграблении магазина
17 августа 2024, 12:18

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Боец ВСУ, занимающийся мародёрством в Судже, записал очередной видеоролик с разграблением российского магазина. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka.
Украинский боец-тиктокер уже выкладывал подобные видеоролики из курской Суджи. На сей раз он представил себя в роли продавца, который сидит за кассой российского супермаркета и «пробивает» товары своему сослуживцу. Тот, в свою очередь, спрашивает, можно ли оплатить покупку гривнами, на что ему с насмешкой отвечают, что, конечно же, можно.

В конце видео ВСУшник засыпал себе в рот целую горсть конфет.

Однако, судя по комментариям подписчиков, шутка не удалась. Многие пользователи осудили бойца за мародёрство и съёмку таких видео, указав на то, что это портит «облик украинского солдата».

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#военные
#грабёж
#курская область
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Алаудинов: В Курской области истощаются резервы ВСУ
17 августа 2024, 12:18

Фото: istockphoto/EvgeniyShkolenko

На любом участке, где появляется украинская военная техника, она тут же превращается в металлолом российскими бойцами. Таким образом, резервы противника, забрасываемые в Курскую область, постепенно истощаются.
Об этом в беседе с РИА Новости рассказал заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов. По его словам, ВСУ постоянно предпринимают попытки прорыва на разных участках, не прекращая атаки ни днём, ни ночью. Однако все они успешно отражаются российскими бойцами, а противник несёт потери.

Украинские войска вторглись на территорию Курской области шестого августа. По словам командира «Ахмата», в прорыве было задействовано до 12 тысяч боевиков. В настоящее время продвижение противника остановлено. Алаудинов охарактеризовал боевую обстановку в регионе как «рабочую».

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#новости
#всу
#рф
#курская область
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Алаудинов: ВСУ круглосуточно предпринимают попытки прорыва в Курской области
17 августа 2024, 11:39

Фото: istockphoto/Leestat

Мобильные группы ВСУ круглосуточно предпринимают попытки прорвать российскую оборону в Курской области. Части Вооружённых сил РФ успешно пресекают эти попытки.
Об этом в разговоре с ТАСС рассказал заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов. Он подчеркнул, что обстановка в зоне боевых действий находится под контролем российских войск, а все попытки противника организовать прорыв своевременно пресекаются.

Украинские войска вторглись на территорию Курской области шестого августа. По словам командира «Ахмата», численность противника составляла 12 тысяч человек. В настоящее время продвижение ВСУ остановлено. Алаудинов назвал обстановку в регионе «вполне рабочей».

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#всу
#рф
#курская область
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«Грязная бомба» на АЭС руками Киева: Пленные ВСУ раскрыли план нападения на Курскую область
Подполье: планируемую ВСУ атаку на ядерные объекты РФ курируют спецслужбы Запада
17 августа 2024, 11:27

Фото: istock / Dmytro Sheremeta

Бои в Курской области продолжаются с 6 августа. На многих направлениях региона противник уже потерпел поражение. В материале «Радио 1» расскажем, что известно о планах ВСУ.

Пленные ВСУ раскрыли план нападения на Курскую область

Взятые в плен бойцы ВСУ рассказали на допросе, что ФСБ задержали их спустя сутки после вторжения в Курскую область. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в российских силовых структурах.

Как утверждают пленные, их группа из семи человек входила в состав 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады украинских войск и попала в плен вблизи села Мартыновка. В отношении одного из командиров бригады Эмиля Ишкулова возбудили уголовное дело о террористическом акте, убийстве и покушении на убийство.

В ходе допросов один из пленных назвал планы командования. По словам бойца, ВСУ намеревались дойти до Курска, после чего проследовать в Белгород. Главной целью украинских военнослужащих он назвал захват наибольшего количества территорий. Военный отметил, что Киев якобы собирался использовать захват приграничных районов для будущего обмена в рамках мирного договора с РФ.
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ВСУ готовят взрыв грязной ядерной бомбы

Военкор Марат Хайруллин в Телеграм-канале рассказал, что ВСУ готовят ядерную провокацию — взрыв грязной ядерной бомбы. Предположительно, Киев планирует атаковать места хранения отработавшего ядерного топлива АЭС — вероятно, во время попытки захода со стороны Глухова на Рыльск.

Сведения подтвердил представитель российского силового ведомства в беседе с РИА Новости.

«Для ударов противник планирует использовать заряды с боеголовками, начиненными радиоактивным веществом. Они уже завезены в населенный пункт Желтые Воды Днепропетровской области Украины», — сообщил собеседник агентства.

Западные хозяева

Координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев в разговоре с изданием заявил, что планируемую украинскими войсками атаку на АЭС курируют спецслужбы Запада, в первую очередь британские.

Он добавил, что в контролируемые ВСУ Сумы и Запорожье съехалось много западных журналистов. Лебедев также отметил, что без команды покровителей Киев не направляет своих ракет на цели.

Как отмечает собеседник, в итоге «виноватыми сделают, конечно Россию».
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Переговоров не будет

Президент РФ Владимир Путин на фоне атаки украинских войск на Курскую область заявил о невозможности переговоров с Украиной.
«О каких переговорах может идти речь с теми, кто без разбора наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики? О чем с ними вообще говорить?», — высказался российский лидер.
Бои в Курской области продолжаются с 6 августа. С 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях действует режим контртеррористической операции. Как утвреждает врио главы Курской области Алексея Смирнова, украинские войска проникли в регион на 12 километров. По его информации, ширина проникновения врага составляет 40 километров.

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#рф
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Алаудинов сообщил о сдаче в плен ещё двух солдат ВСУ на Курском направлении
17 августа 2024, 11:21

Фото: iStock/Sinenkiy

Ещё двое бойцов ВСУ сдались в плен на Курском направлении. Об этом в беседе с ТАСС заявил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.
Он подчеркнул, что в субботу появились новые пленные – сдались ещё двое украинских военных.

Ранее Алаудинов сообщил о пяти новых военнопленных, в числе которых числится боец подразделения ВСУ «Азов»*. Все они были взяты в плен на Курском направлении за два дня.

Также в пятницу в Курской области сдалось в плен всё подразделение 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

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*батальон признан террористическим и запрещён на территории России
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#военные
#всу
#вс рф
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Украинский дрон сбросил заряд на дорогу у Запорожской АЭС
17 августа 2024, 11:15

Фото: istockphoto/Alexey Tolmachov

Украинский беспилотник сбросил боеприпас на дорогу, идущую вдоль внешнего периметра Запорожской атомной электростанции. По этой дороге обычно ходят сотрудники персонала ЗАЭС.
Сообщение об этом инциденте появилось в официальном телеграм-канале станции. Атаку дрон ВСУ совершил около семи часов утра. К счастью, в результате взрыва боеприпаса никто не пострадал, но на дорожном полотне осталась заметная выбоина. Также была в очередной раз создана прямая угроза безопасности ЗАЭС и её персонала, ведь дорога идёт вдоль энергоблоков.

Сотрудники станции проинформировали инспекторов МАГАТЭ, которые присутствуют на ЗАЭС в качестве наблюдателей. Эксперты уже посетили место падения снаряда и изучили последствия взрыва.

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#заэс
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Раскрыты новые подробности о личности дедушки, над которым глумились ВСУшники
SHOT: дедушка, над которым глумились бойцы ВСУ, оказался беженцем из Макеевки
17 августа 2024, 10:46

Фото: iStock/yacobchuk

Пенсионер, над которым глумились бойцы ВСУ в Курской области, оказался беженцем из Макеевки. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что 73-летний Александр Григорьев вместе с семьёй покинул ДНР в 2014 году и перебрался в село Гоголевка Суджанского района Курской области.

Всю жизнь дедушка проработал шахтёром в шахтах Донбасса. Его жены не стало в 2012 году, а в Гоголевку он переехал вместе с дочерью и её мужем.

Односельчане дедушки рассказали, что он очень добрый и хороший человек. До атаки ВСУ он занимался огородом и ухаживал за курочками. Родственники и соседи надеются, что пенсионера найдут живым.

В настоящее время к его поискам подключилась аэроразведка.

Ранее в интернете распространилось видео, на котором два бойца ВСУ глумятся над дедушкой, пародируя немецкий акцент. Один из них, 38-летний житель Ивано-Франковской области Украины Василий Данилюк, был в каске СС. Он кричал потерявшемуся пенсионеру: «Эй, русский Иван! Иди пей водка!».

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