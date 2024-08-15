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В Белгородской области объявили режим ЧС федерального характера. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС.
Глава МЧС Александр Куренков предложил отнести ситуацию, которая возникла на территории Белгородской области к ЧС федерального характера и установить федеральный уровень реагирования.
По его словам, в регионе проводится работа по оказанию всесторонней помощи пострадавшим гражданам. Он отметил, что масштабы происходящего не позволяют властям области самостоятельно справиться с последствиями.
Помимо этого, он поручил членам комиссии контролировать вопросы жизнеобеспечения, чтобы не допустить повышения цен на продукты и товары первой необходимости.
Ранее сообщалось, что власти Белгородской области закрыли въезд в Краснояружский район из-за напряжённой обстановки.
До этого губернатор региона Вячеслав Гладков в ходе оперативного совещания с президентом Владимиром Путиным сообщил, что порядка 50-70% жителей Шебекино в Белгородской области покинули город.
Сейчас в городе проживают 38 тысяч граждан, а в округе – 85 тысяч. В этом году там погибли 36 местных жителей, а порядка 300 получили ранения различных степеней тяжести.
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По его словам, в регионе проводится работа по оказанию всесторонней помощи пострадавшим гражданам. Он отметил, что масштабы происходящего не позволяют властям области самостоятельно справиться с последствиями.
Помимо этого, он поручил членам комиссии контролировать вопросы жизнеобеспечения, чтобы не допустить повышения цен на продукты и товары первой необходимости.
Ранее сообщалось, что власти Белгородской области закрыли въезд в Краснояружский район из-за напряжённой обстановки.
До этого губернатор региона Вячеслав Гладков в ходе оперативного совещания с президентом Владимиром Путиным сообщил, что порядка 50-70% жителей Шебекино в Белгородской области покинули город.
Сейчас в городе проживают 38 тысяч граждан, а в округе – 85 тысяч. В этом году там погибли 36 местных жителей, а порядка 300 получили ранения различных степеней тяжести.
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Дарья Осипова