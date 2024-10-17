Трое российских бойцов 39 дней находились в окружении ВСУ под Курском

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Трое бойцов ВС РФ провели в окружении ВСУ в Курской области 39 дней. Об этом рассказал депутат Тюменской областной думы, спецпредставитель губернатора по вопросам СВО Николай Савченко на открытии третьего потока обучения инструкторов на базе тюменского центра «Воин».
Он подчеркнул, что всё это время они держали оборону, проводили разведку, передавали данные о нахождении подразделений ВСУ в штаб. Одним из военных, попавших в окружение, оказался житель Тюменской области. Его начали искать больше двух месяцев назад. Спустя 70 дней оба бойца были найдены. Им удалось передать свои координаты, по которым на них вышла поисковая группа.
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Анастасия Чинкова