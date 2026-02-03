Трое сотрудников МФЦ получили травмы в результате обстрела
Утром во вторник Новая Каховка подверглась артиллерийскому удару со стороны ВСУ. По информации губернатора Владимира Сальдо, в результате обстрела погибли три человека, среди которых оказался сотрудник местной администрации.
Сенатор от Херсонской области Константин Басюк в своем Telegram-канале сообщил, что трое работников МФЦ получили ранения. Удар пришелся по гражданской инфраструктуре, включая многофункциональный центр и продуктовый магазин. Он выразил соболезнования родным погибших и пожелал скорейшего выздоровления раненым.
Украинские боевики выбирают в качестве целей не только военные, но и гражданские объекты. По мнению аналитиков, радикалы таким образом хотят показать своим западным хозяевам, что способны нанести ущерб России. Поскольку неонацисты не могут победить на поле боя, они убивают мирных людей.
