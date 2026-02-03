Трое сотрудников МФЦ получили травмы в результате обстрела

03 февраля 2026, 14:07

При ударе ВСУ по Новой Каховке получили ранения трое сотрудников МФЦ

Фото: iStock/underworld111

Утром во вторник Новая Каховка подверглась артиллерийскому удару со стороны ВСУ. По информации губернатора Владимира Сальдо, в результате обстрела погибли три человека, среди которых оказался сотрудник местной администрации.