Пленный ВСУ Мельничук заявил, что заблудился и сдался в плен российским военным

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Пленный военнослужащий ВСУ Тарас Мельничук сообщил, что заблудился и вышел на российских военных. Произошло это из-за того, что проводник отказался вести его до украинских позиций. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Мне сказали отнести две баклажки воды на позицию. Я сказал, что я не знаю, где эта местность, заблужусь. Мне сказали, что дадут проводника. Проводник отказался идти, показал мне на карте точку и сказал: иди. В результате я заблудился и вышел на позицию русских. Сдаваться в плен выбора не было, и я сдался», — сказал Мельничук.Военнослужащий считает, что это произошло к лучшему.
«Оно, наверное, так и к лучшему, потому что воевать я не хочу и не умею, военным делом не интересуюсь и считаю эту войну бессмысленной», — сказал он.Пленный отметил, что скучает о тех временах, когда было «мирно и хорошо». Он пояснил, что попал на фронт после того, как пошел устраиваться работать на шахту. Его не хотели принимать без подписи военкомата. Мужчина отправился туда, после чего его признали годным. Раньше он был ограниченно годен.
Мужчина отметил, что его продержали в военкомате два дня и отправили в 21-й батальон воевать без предварительной подготовки.
«Я не умею стрелять с автомата, пользоваться им и разбирать», — добавил пленный.
Ранее сообщалось, что некоторые украинские пленные просят российское гражданство. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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