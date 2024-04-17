Снайперская группа уссурийских десантников взяла в плен четверых боевиков ВСУ

Фото: Минобороны РФ
Уссурийские десантники ликвидировали группу снайперов и взяли в плен четверых бойцов Вооруженных сил Украины на Артемовском участке фронта в Донбассе. Об этом информирует Минобороны России.
Сведенья о работе украинского снайпера были получены от разведки, после чего десантники Уссурийской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады направилась в указанный район.
Спустя 5 суток наблюдения военнослужащий заметил снайперскую пару ВСУ и ее группу прикрытия.
Ранее военкоры сообщили об ударе по украинскому Нью-Йорку. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Спустя 5 суток наблюдения военнослужащий заметил снайперскую пару ВСУ и ее группу прикрытия.
«В результате снайперской дуэли был ликвидирован опытный снайпер одного из спецподразделений ВСУ и его группа прикрытия, состоявшая из семи человек», — сообщили в МО.Помимо этого, для эвакуации своих солдат противник направил еще нескольких бойцов, на которых десантники совместно с группой прикрытия устроили засаду. В результате четыре бойца были захвачены в плен.
Ранее военкоры сообщили об ударе по украинскому Нью-Йорку. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак