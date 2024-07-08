ВС РФ поразили склад на военном заводе «Артем» в Киеве

Российский десантник в Часовом Яре применил цирковой трюк, штурмуя захваченную ВСУ квартиру в многоэтажном доме. Он положил доску между двумя полуразрушенными балконами и по ней пробрался в помещение, на ходу ведя огонь по противнику.