ВС РФ поразили склад на военном заводе «Артем» в Киеве

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Российские военные нанесли ракетный удар по складу на военном заводе «Артём» в Киеве.
По информации от российских силовых структур, был нанесён удар по складу на военном заводе. Об этом сообщает агентство.
Ранее стало известно, что в Киеве прогремели два мощных взрыва. Очевидцы утверждают, что один из взрывов произошёл в районе аэропорта Жуляны.
Незадолго до этого появилась информация о том, что в Сумской области Украины был атакован объект энергетической инфраструктуры. В результате этого несколько населённых пунктов области остались без электричества.
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«Был прилет в районе завода, сейчас сильный пожар. Это Шевченковский район. (...) Это завод «Артем», где производят в том числе ракеты», — рассказали очевидцы.
Ранее стало известно, что в Киеве прогремели два мощных взрыва. Очевидцы утверждают, что один из взрывов произошёл в районе аэропорта Жуляны.
Незадолго до этого появилась информация о том, что в Сумской области Украины был атакован объект энергетической инфраструктуры. В результате этого несколько населённых пунктов области остались без электричества.
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Мира Полтева