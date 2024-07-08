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ВС РФ поразили склад на военном заводе «Артем» в Киеве

08 июля 2024, 12:17
Фото: istockphoto / RamonCast

Фото: istockphoto / RamonCast

Российские военные нанесли ракетный удар по складу на военном заводе «Артём» в Киеве.
По информации от российских силовых структур, был нанесён удар по складу на военном заводе. Об этом сообщает агентство.

«Был прилет в районе завода, сейчас сильный пожар. Это Шевченковский район. (...) Это завод «Артем», где производят в том числе ракеты», — рассказали очевидцы.



Ранее стало известно, что в Киеве прогремели два мощных взрыва. Очевидцы утверждают, что один из взрывов произошёл в районе аэропорта Жуляны.

Незадолго до этого появилась информация о том, что в Сумской области Украины был атакован объект энергетической инфраструктуры. В результате этого несколько населённых пунктов области остались без электричества.

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#пожар
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#информация
#ракеты
#удар
#вс рф
В Киеве прозвучала серия взрывов
08 июля 2024, 11:19

Фото: istockphoto / aapsky

По предварительной информации, в ходе атаки на Киев было выпущено не менее трёх ракет «Кинжал». Об этом пишет «Военная хроника».
По некоторым данным, один из прилётов произошёл на юге или юго-западе города, возможно, в районе аэродрома Жуляны.

В интернете появились фотографии, на которых запечатлён дым после взрывов в Киеве.

«В первой половине дня в международном аэропорту Киева Жуляны произошёл взрыв. Об этом сообщили очевидцы. Также в районе воздушной гавани прогремел очень сильный взрыв, а также прозвучало несколько взрывов в самом Киеве», — говорится в сообщении.

Другой источник информации заявил, что в небе у аэропорта видны взрывы ракет противовоздушной обороны. Также он отметил, что в районе аэропорта активно работает система ПВО.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщал о взрывах в городе.

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Пушилин: ВС РФ отодвигают зону боевых действий от Горловки
08 июля 2024, 10:54

Фото: istockphoto / Anna_Anikina

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24» сообщил, что российские военные ежедневно продвигаются вперёд, отодвигая линию боевых действий от Горловки.
«Наблюдается методичное продвижение российских войск в плане освобождения ДНР. Так, продвижение происходит на дзержинском (горловском) направлении. ВСУ регулярно обстреливают Горловку. Ранее сообщалось о девяти пострадавших в результате обстрелов», — подчеркнул Денис Пушилин.

Министерство обороны Российской Федерации объявило об освобождении населенного пункта Чигари и села Сокол. Также сообщается о переходе под контроль российских военных населенных пунктов Спорное и Новоалександровка в Донецкой Народной Республике.

Согласно информации военного ведомства, артиллеристы-десантники Тульского гвардейского подразделения Воздушно-десантных войск поддерживали огнем штурмовые группы в течение нескольких часов при освобождении села Раздоловка в Донецкой Народной Республике.

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#всу
#вс рф
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ВСУ закрепились в глубоком, ВС РФ прорвали оборону на 800 метров в Нью-Йорке: последние новости СВО
08 июля 2024, 10:01

Фото: IStock/Tomas Ragina

Украинская армия предпринимает попытки контратак. ВС РФ заходят вглубь обороны ВСУ в районе Нью-Йорка. О последних событиях в зоне проведения спецоперации и о том, где удалось продвинуться российским бойцам расскажет редакция «Радио 1».

Харьковское направление



ВСУ провели серию атак в районе Глубокого. Украинским войскам удалось зацепиться за окраины населенного пункта. Бои продолжаются в Волчанске, линия боевого соприкосновения остается прежней. Российская армия атакует позиции противника на реке Волчья и в районе Тихого.


Александро-Калиновское направление


По информации портала «Рыбарь», российским войскам удалось расширить зону контроля в Дружбе и Кирово (Пивничном).В районе Нью-Йорка штурмовые группы ВС РФ зашли на 800 метров вглубь обороны ВСУ.


Стало известно, как российские военные с помощью туннеля взяли опорный пункт боевиков ВСУ
Стало известно, как российские военные с помощью туннеля взяли опорный пункт боевиков ВСУ


Часовоярское направление


ВС РФ продолжают штурмовать восточные окраины Часова Яра. Есть небольшие продвижения. В районе Клещеевки идут встречные бои. Также российские бойцы продвигаются со стороны Калиновки через лесной массив.


Авдеевское направление


Российская армия наступает южнее Новоалександровки и на рубеже Евгеньевка — Восход. Есть тактические успехи.


Донецкое направление


Ожесточенные бои развернулись на окраине Константиновки, ВСУ оказывают серьезное сопротивление, не давая российским войскам продвинуться в населенном пункте. Контратаковали ВСУ в районе Парасковиевки, пытаясь вернуть ранее утраченные позиции. Успеха достичь не удалось, все попытки атак были отражены.
В Невельском без изменений, украинский гарнизон прочно держится за свои позиции.


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#сво
#всу
#вс рф
#сводкасво
#украина
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Российский десантник штурмовал занятую ВСУ квартиру в Часовом Яре через балкон
08 июля 2024, 09:57

Фото: istockphoto/Leestat

Российский десантник в Часовом Яре применил цирковой трюк, штурмуя захваченную ВСУ квартиру в многоэтажном доме. Он положил доску между двумя полуразрушенными балконами и по ней пробрался в помещение, на ходу ведя огонь по противнику.
Видеозапись находчивых и отважных действий бойца 98-й воздушно-десантной дивизии опубликовал телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». На кадрах видно, что снятая с петель дверь, которую российский военный положил между остатками балконов, ничем не закреплена и вибрирует при каждом шаге. Боец пробует её на прочность, прежде чем поставить ногу.

Добравшись до окна соседней квартиры, десантник открывает огонь по солдатам ВСУ, явно не ожидавшим атаки со стороны окна. Смелость и находчивость помогла российскому бойцу одержать верх над противником.






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Боец ВСУ Симороз: власти Украины — «пропитые дегенераты»
08 июля 2024, 09:25

Фото: istockphoto / Irina Piskova

В эфире «Фабрики новин» боец ВСУ Олег Симороз поделился своим мнением о действиях властей Украины, которые, по его убеждению, привели к потере территорий.
Он выразил своё недовольство сложившейся ситуацией.

Военнослужащий назвал руководство страны «пропитыми дегенератами», которые виновны в плачевной ситуации на фронте.

«Не буду я подбирать слова, достали, откровенно говоря, меня эти товарищи. Отходят ребята на позиции, «выгодные» так называемые. Позиции не готовы, отступают фактически, только территорию отдают…», — возмутился Симороз.

Он также сказал, что действия командования не поддаются логике. По словам этого бойца, все проблемы пытаются решать за счёт военнослужащих.

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#танк
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Подполье раскрыло схему военкоматов по «отлову» украинцев с помощью машин скорой помощи
Координатор подполья Лебедев: сотрудники ТЦК ловят украинцев на машинах скорой
08 июля 2024, 08:43

Фото: IStock/Irina Piskova

Сотрудники украинских военкоматов начали отлавливать мужчин призывного возраста с использованием машин скорой помощи. Об этом изданию РИА Новости рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
По его словам, военкомы передвигаются на каретах скорой помощи и останавливают людей для поверки документов.

Кроме того, для поиска призывников сотрудники военных комиссариатов используют такси.

Еще одной уловкой является разговоры с детьми на детских площадках. Военкомы спрашивают о том, дома ли отец и просят показать, где живет семья, добавил Лебедев.

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Группа солдат ВСУ сдалась в плен по примеру угнавшего танк сослуживца
08 июля 2024, 08:28

Фото: istockphoto/Prostock-Studio

Очередная группа украинских военнослужащих сдалась в плен в районе Авдеевки. Солдаты ВСУ сообщили, что на такие действия их вдохновил пример сослуживца, угнавшего танк.
В разговоре с ТАСС один из сдавшихся, Денис Беляев, рассказал, что как только прибыл на позиции, сразу заметил угнетённое состояние духа своих товарищей, которые не видели для себя никаких перспектив. Он предложил им по-тихому сдаться, чтобы сохранить жизни.

«Мы рассудили, что лучше быть живым в плену, чем мертвым на позициях. Мы видели в интернете, как люди сдаются даже на боевых машинах и у них все получается, вот и у нас получилось», — вспоминал военнопленный.

Денис Беляев — уроженец Мелитополя. Он приехал на заработки в Одессу, где его схватили военкомы и насильно мобилизовали. Боец ВСУ отметил, что окончательно на его решение сдаться повлиял случай с сослуживцем, приехавшим в плен на угнанном танке. Вместе с ним сдались три его товарища. Всех их, по их словам, мобилизовали насильно.

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#плен
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ФСБ: украинская разведка хотела угнать российский носитель ядерного оружия Ту-22М3
08 июля 2024, 08:25

Фото: iStock/Milous

Сотрудники ФСБ пресекли попытку спецслужб Украины провести операцию по угону дальнего стратегического бомбардировщика Ту-22М3 ВКС России. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
По информации ведомства, в настоящее время удалось установить причастность спецслужб НАТО к подготовке и проведению операции. Украина намеревалась завербовать для угона самолета российского военного, пообещав ему вознаграждение и гражданство Италии.

В свою очередь, российские спецслужбы вычислили координаты и нанесли точечный удар по аэродрому ВСУ «Озерное».

Прежде сообщалось, что из-за за активности дальней авиации РФ, Польша подняла в воздух самолёты. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#всу
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Си Цзиньпин провел встречу с Орбаном
08 июля 2024, 06:58

Фото: сайт Кремля

В Пекине председатель КНР Си Цзиньпин провел встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Об этом проинформировало Центральное телевидение Китая, пишет ТАСС.
Отмечается, что встреча прошла в государственной резиденции Дяоюйтай в первой половине дня.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Венгрии прибыл в Пекин. По словам пресс-секретаря главы правительства Венгрии Берталана Хаваши, «миссия мира премьер-министра Виктора Орбана продолжается».

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что предложил президенту России Владимиру Путину подумать о возможности временного прекращения огня на Украине во время переговоров в Москве. По его словам, глава РФ был «настроен неоптимичстично». Премьер добавил, что такой же вариант он предложил Зеленскому, но тот отказался. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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