Царёв раскрыл, когда будет принято судьбоносное решение по Украине

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Политик Олег Царёв высказал уверенность в том, что определяющее решение по ситуации на Украине будет принято на международном уровне летом.
«К концу лета будет точка бифуркации, когда Западу придётся определяться: либо ему надо размораживать золотовалютные резервы России, изымать и отправлять их Украине, либо прекращать военные действия, потому что Украина будет разгромлена. Чтобы этого не допустить, придётся увеличивать ставки. Сейчас всё идёт к этой точке», — отметил в беседе с «Царьградом» Царёв.
Он также напомнил, что Украина сейчас отступает на фронте, в то время как Москва имеет более сильные позиции.
До этого российский военнослужащий с позывным Фара поделился, как отправился в зону СВО вместе со своими двоюродными и троюродными братьями.
«Я хотел попасть в добровольцы, но, поскольку являлся одним ребёнком в семье, родители отговаривали. В итоге договорились, что я пойду, когда начнётся мобилизация. Как только мобилизация началась, мне позвонили, и я согласился. И со мной поехали ещё семь моих братьев двоюродных и троюродных», — отметил в беседе с RT Фара.Ранее сообщалось, что целые участки фронта ВСУ рухнут из-за прорыва военных ВС РФ на различных направлениях.
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Мелисса Тимофеева