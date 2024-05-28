ВСУ потеряли более 700 военных в зоне действий группировки «Юг»

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Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Ивано-Дарьевка, Красногоровка и Константиновка Донецкой Народной Республики. Об этом сообщило МО РФ.
Поражение было нанесено технике 54-й механизированной и 46-й аэромобильной бригад Вооруженных сил Украины. Кроме того, противник потерял более 700 военных, а также 3 боевые бронированные машины, 6 автомобилей, 122-мм гаубицу Д-30, две 152-мм гаубицы Д-20, 105-мм орудие М119 американского производства.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее сообщалось, что обломки уничтоженного на подлете к Москве БПЛА упали на дом известного ученого. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее сообщалось, что обломки уничтоженного на подлете к Москве БПЛА упали на дом известного ученого. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова