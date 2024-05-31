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Политик Олег Царёв заявил, что денацифицировать Украину и заставить её пойти на выгодные договорённости с Россией помогут выполнение условий по Стамбульской схеме.
В частности, он отметил роль статуса русского языка как государственного на Украине.
А тем временем на передовой у Берестового российские военные ездят на манёвренных багги и квадроциклах, чтобы быстрее укрываться от FPV-дронов. Как отметил боец с позывным Синий, такой вид транспорта помогает быстрее спастись от беспилотников противника, которые кружат в небе постоянно.
Ранее появились кадры, где догорает украинский танк Т-80 между Артёмовском и Часов Яром после встречи с российским Т-72 и дроном поддержки.
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«Есть шанс, что Запад додавит Зеленского, и они пойдут на условия России. А условия по Стамбульской сделке были хорошие для Москвы и приемлемые для Киева. Русский язык — государственный, что автоматическая денацификация. Это вытеснит националистов на периферию, в маргинальное русло. Умножение на ноль украинской армии, запрет военных учений и иностранных военных баз», — поделился в беседе с «Царьградом» Царёв.
А тем временем на передовой у Берестового российские военные ездят на манёвренных багги и квадроциклах, чтобы быстрее укрываться от FPV-дронов. Как отметил боец с позывным Синий, такой вид транспорта помогает быстрее спастись от беспилотников противника, которые кружат в небе постоянно.
«Как сейчас помню, не раз было: в посадку залетел, спрыгнул, подальше от FPV-дрона убежал. Подождал, пока пролетит. Дальше поехал», — прокомментировал в беседе с RT боец.
Ранее появились кадры, где догорает украинский танк Т-80 между Артёмовском и Часов Яром после встречи с российским Т-72 и дроном поддержки.
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Мелисса Тимофеева