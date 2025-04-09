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Силы ПВО РФ отразили атаку БПЛА на военный аэродром в Оренбуржье

Фото: iStock/aapsky

Фото: iStock/aapsky

Сегодня, 28 октября, силы противовоздушной обороны Российской Федерации успешно отразили атаку беспилотного летательного аппарата самолетного типа на военный аэродром, расположенный в Оренбургской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Евгений Солнцев в своем Telegram-канале.
По словам Солнцева, в результате инцидента жертв и разрушений не зафиксировано. Он призвал жителей региона не поддаваться панике и заверил, что ситуация находится под контролем властей.

Украинские боевики выбирают в качестве целей не только военные, но и гражданские объекты. По мнению аналитиков, радикалы таким образом хотят показать своим западным хозяевам, что способны нанести ущерб России. Поскольку неонацисты не могут победить на поле боя, они убивают мирных людей.

Ранее стало известно, что Киев стал ареной нарастающего недовольства и усталости жителей от затянувшегося конфликта. С каждым днем все более настойчиво звучат требования официального прекращения, что подтверждает растущее моральное и физическое истощение горожан. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#дпс
#пост
#ущерб
#всу
#киев
Киевляне требуют официально объявить об окончании конфликта на Украине
09 апреля 2025, 08:11

Фото: iStock/Ruslan Lytvyn

Киев стал ареной нарастающего недовольства и усталости жителей от затянувшегося конфликта. С каждым днем все более настойчиво звучат требования официального прекращения, что подтверждает растущее моральное и физическое истощение горожан. Об этом пишет «КП».
Многие киевляне, покинувшие город до начала специальной военной операции, отмечают напряженную атмосферу, царящую в столице. Люди испытывают страх и неуверенность, опасаясь выходить на улицу из-за мобилизационных рейдов и облав на мужчин. На фоне этого страха в Киеве вновь появляются флаги Европейского Союза, заменяя американские символы.

Среди горожан растет недоверие к заявлениям о возможном продвижении российских войск до Польши. Эти слухи лишь усугубляют и без того тяжелую атмосферу, создавая ощущение безысходности. В социальных сетях активно рекламируются услуги «военных адвокатов» и координаторов, предлагающих быстрое пересечение границы и выезд из Украины.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#страх
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#всу
#пво
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Рамзан Кадыров поручил выдворить родственников организаторов нападения на пост ДПС в Чечне
Кадыров поручил выдворить из Чечни семьи организаторов нападения на пост ДПС
09 апреля 2025, 07:35

Рамзан Кадыров (Фото: kremlin.ru)

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о необходимости жестких мер в отношении родственников тех, кто организовал и исполнил нападение на пост ДПС, в результате которого погиб полицейский. Он поручил МВД, Росгвардии и ФСБ выдворить с территории республики отцов и братьев подозреваемых, а также изъять их имущество. Об этом он сообщил в видео в Telegram-канале.
Кадыров подчеркнул, что если родственники не прекратят сотрудничество с Украиной, которая, по его словам, финансирует данные действия, то последуют дальнейшие меры, включая высылку других членов семей. Он также отметил, что нападение было организовано уроженцами Чечни, проживающими за границей, и призвал их осознать свою ответственность за действия близких.

«Каждый из них должен понимать, что ему придется ответить за преступные действия своих близких, если он знал, но бездействовал или потворствовал насилию», — добавил Кадыров.

В Ачхой-Мартане накануне управление Следственного комитета по региону сообщило, что местный житель напал с ножом на сотрудников ДПС, но был ликвидирован в ответном огне. В результате нападения один из полицейских скончался от полученных ранений. Позже Кадыров заявил, что за действиями злоумышленника стоял, в частности, гражданин Украины.

Во вторник он отметил, что задача стражей порядка заключается в том, чтобы наказать каждого виновного в соответствии со всей строгостью закона.

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#нападение
#сотрудничество
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#пост
#всу
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ПВО России перехватила 158 украинских беспилотников за ночь
09 апреля 2025, 07:21

Фото: iStock/NiseriN

В период с 20:00 мск 8 апреля по 06:00 мск 9 апреля дежурные силы противовоздушной обороны России успешно перехватили и уничтожили 158 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) украинского производства. Об этом проинформировало Минобороны РФ.
Согласно данным оборонного ведомства, наибольшее количество перехваченных БПЛА было зафиксировано над территорией Краснодарского края — 67 аппаратов. В Ростовской области уничтожены 29 БПЛА, а в Республике Северная Осетия-Алания — 15. Также были отмечены случаи перехвата над Воронежской областью — 11 БПЛА, Курской областью — 10 БПЛА и Белгородской областью — 5 БПЛА.

На акваториях Черного и Азовского морей также были нейтрализованы шесть и семь БПЛА соответственно. Кроме того, по одному беспилотнику было сбито над Саратовской и Орловской областями, а также в Ставропольском крае. В Пензенской области зафиксировано два перехвата.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

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#всу
#солдат
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Слюсарь: в Аксае эвакуировали жильцов из 48 квартир дома из-за риска взрыва БПЛА
09 апреля 2025, 06:34

Фото: iStock/shcherbak volodymyr

В городе Аксай Ростовской области эвакуировали всех жильцов многоквартирного дома из-за обнаруженного на бельевых веревках БПЛА ВСУ. Информацию о происшествии сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своём Telegram-канале.
«В Аксае в многоквартирном жилом доме по ул. Платова, 74 на бельевых веревках обнаружен упавший БПЛА самолетного типа. (...) Из-за угрозы возможной детонации проведена эвакуация жильцов. На данный момент эвакуированы все проживающие в 48 квартирах дома», — написал он.
На месте работают экстренные службы, а для эвакуированных жителей развёрнут пункт временного размещения. Как отметил Слюсарь, разрушений здания и пострадавших нет. Координацию действий на месте осуществляет глава администрации района Константин Доморовский.

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#всу
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«Главное — почему и зачем?»: В России усомнились в амбициозной цели Европы «победить» Россию
Постпред Ульянов: Европа правда верит в слова о своей «победе» над Россией?
09 апреля 2025, 06:21

Фото: iStock/macky_ch

Российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов усомнился в реалистичности заявлений европейских лидеров о «победе» над Россией. В своём Telegram-канале дипломат задал вопрос, действительно ли ЕС верит в возможность достижения такой цели и какими методами планирует её реализовать.
«Европейские лидеры раз за разом заявляют, что их цель — победить Россию, если не на поле боя, то в международных отношениях в целом. Действительно ли они уверены, что ЕС способен достичь этой амбициозной цели? Если да, то как?», — поинтересовался он.
Постпред подчеркнул, что подобная риторика требует чётких ответов: как именно Евросоюз намерен добиться этого, например. Свой пост Ульянов закончил с ноткой иронии.

«И главный вопрос (ко всем вышеперечисленным «целям» Европы): почему и зачем?», — написал он.
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#telegram
#дипломат
#ес
#евросоюз
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