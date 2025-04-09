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Сегодня, 28 октября, силы противовоздушной обороны Российской Федерации успешно отразили атаку беспилотного летательного аппарата самолетного типа на военный аэродром, расположенный в Оренбургской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Евгений Солнцев в своем Telegram-канале.
По словам Солнцева, в результате инцидента жертв и разрушений не зафиксировано. Он призвал жителей региона не поддаваться панике и заверил, что ситуация находится под контролем властей.
Украинские боевики выбирают в качестве целей не только военные, но и гражданские объекты. По мнению аналитиков, радикалы таким образом хотят показать своим западным хозяевам, что способны нанести ущерб России. Поскольку неонацисты не могут победить на поле боя, они убивают мирных людей.
Ранее стало известно, что Киев стал ареной нарастающего недовольства и усталости жителей от затянувшегося конфликта. С каждым днем все более настойчиво звучат требования официального прекращения, что подтверждает растущее моральное и физическое истощение горожан. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Украинские боевики выбирают в качестве целей не только военные, но и гражданские объекты. По мнению аналитиков, радикалы таким образом хотят показать своим западным хозяевам, что способны нанести ущерб России. Поскольку неонацисты не могут победить на поле боя, они убивают мирных людей.
Ранее стало известно, что Киев стал ареной нарастающего недовольства и усталости жителей от затянувшегося конфликта. С каждым днем все более настойчиво звучат требования официального прекращения, что подтверждает растущее моральное и физическое истощение горожан. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова