Появились детали удара ВС РФ по мошенническому колл-центру в Днепропетровске
Бойцы ВС РФ ударили по мошенническому колл-центру в Днепропетровске беспилотниками «Герань». Об этом в своем телеграм-канале сообщил военкор Юрий Котенок.
Журналист подчеркнул, что аферисты обманывали россиян, включая старшее поколение.
«...Те самые (мошенники — прим.ред.), которые ломают жизни и в прямом смысле слова отправляют людей в могилу», — написал Котенок.
Об ударе по мошенникам сообщалось некоторое время назад. Уточнялось, что преступники располагались в одном из бизнес-центров. Это первый зарегистрированный случай целенаправленного удара по подобным объектам.