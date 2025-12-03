«Центр мира»: в России указали на главное заблуждение Европы
Политолог Солонников: Европа продолжает жить в мире иллюзий
Европа продолжает считать, что является центром мира. Такое заявление сделал политолог, член Общественной палаты Петербурга, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Европа мешает США урегулировать конфликт на Украине.
«Европа продолжает жить в уверенности, что они являются центром мира, сильнейшим политическим, экономическим, военным актором. Структурой, которая может диктовать свою волю и России, и даже США. Неудивительно, что такая, мягко говоря, крайне субъективная позиция вызывает вопросы у нашего президента», — отметил Солонников в разговоре с «Петербургским дневником».
По словам эксперта, Путин оценивает состояние Европы из реального положения вещей. А все вопросы будут окончательно сняты после победы России в конфликте с Украиной.
Тем временем профессор Академии труда и социальных отношений, кандидат политических наук Павел Фельдман считает, что инициативы бюрократической верхушки ЕС всё чаще встречают сопротивление на национальном уровне.
Напомним, премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что на Западе не верят в поражение России на Украине.
«Лидеры многих западных стран отчётливо видят перспективу поражения Украины и не желают оказаться на проигравшей стороне. Тем более они не хотят платить по счетам киевских коррупционеров», — пояснил Фельдман в беседе с RT.
Он подчеркнул, что глава ЕК Урсула фон дер Ляйен пытается втянуть Бельгию «в опасные антироссийские аферы», призывая экспроприировать замороженные российские активы, а это может разрушить всю финансовую систему страны. Однако руководство ЕС не хочет разделять с Бельгией возможные финансовые риски, заключил Фельдман.