Центр «Витязь» открывает тайны: как готовят элиту СВО в Подмосковье
Центр специальной подготовки «Витязь» приглашает всех желающих на День открытых дверей, который состоится в Балашихе 11 октября. Инструкторы центра раскроют секреты подготовки элитных бойцов и научат действовать в критических ситуациях.
Напомним, что в апреле 2023 года в Балашихе начал работу первый в стране единый пункт отбора на службу по контракту в ЦСН «Витязь». Этот уникальный проект объединил в одном месте все этапы оформления контракта с Министерством обороны, что сделало процесс максимально удобным для кандидатов.
Пункт отбора на Восточном шоссе представляет собой современный подготовительный центр, где будущие контрактники получают полный спектр услуг: от прохождения медкомиссии и юридических консультаций до открытия банковского счета и информирования о всех положенных льготах для военнослужащих и их семей.
Специалисты направляются в зону СВО только после завершения полного курса подготовки. Для получения дополнительной информации и записи на день открытых дверей можно посетить сайт контрактмо.рф, воспользоваться ботом или позвонить по телефонам: +7 (498) 732-80-47, +7 (919) 446-64-02. Адрес: г.о. Балашиха, Восточное шоссе, 2
