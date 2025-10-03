Центр «Витязь» открывает тайны: как готовят элиту СВО в Подмосковье

03 октября 2025, 12:05

День открытых дверей пройдет в Центре спецподготовки «Витязь» в Балашихе

Фото: медиасток.рф

Центр специальной подготовки «Витязь» приглашает всех желающих на День открытых дверей, который состоится в Балашихе 11 октября. Инструкторы центра раскроют секреты подготовки элитных бойцов и научат действовать в критических ситуациях.