«Цепляются за укрепрайоны»: В Совфеде оценили потери ВСУ в Донбассе
Сенатор Волошин: ВСУ несут крупные потери при обороне населённых пунктов ДНР
Российский сенатор Александр Волошин заявил ТАСС, что Вооружённые силы Украины несут крупные потери, обороняя населённые пункты ДНР.
Волошин сообщил, что российские войска вытесняют противника с ключевых рубежей.
«Мы планомерно закрепляемся на достигнутых позициях. Противник несёт колоссальные потери, цепляется за населённые пункты, которые он десятилетиями превращал в укрепрайоны», — заявил сенатор.Политик привёл итоги 2025 года. Российская армия установила полный контроль более чем на 4,7 тысячах квадратных километров территории, включая свыше 3,3 тысячи квадратных километров в ДНР. Под контроль перешли 334 поселения.
Сенатор отметил, что линия фронта постоянно меняется, а российские войска сокращают ресурсы противника, лишая его стратегической инициативы.