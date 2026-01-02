Достижения.рф

«Цепляются за укрепрайоны»: В Совфеде оценили потери ВСУ в Донбассе

Сенатор Волошин: ВСУ несут крупные потери при обороне населённых пунктов ДНР
Фото: Istock/IherPhoto

Российский сенатор Александр Волошин заявил ТАСС, что Вооружённые силы Украины несут крупные потери, обороняя населённые пункты ДНР.



Волошин сообщил, что российские войска вытесняют противника с ключевых рубежей.

«Мы планомерно закрепляемся на достигнутых позициях. Противник несёт колоссальные потери, цепляется за населённые пункты, которые он десятилетиями превращал в укрепрайоны», — заявил сенатор.
Политик привёл итоги 2025 года. Российская армия установила полный контроль более чем на 4,7 тысячах квадратных километров территории, включая свыше 3,3 тысячи квадратных километров в ДНР. Под контроль перешли 334 поселения.

Сенатор отметил, что линия фронта постоянно меняется, а российские войска сокращают ресурсы противника, лишая его стратегической инициативы.
Ольга Щелокова

