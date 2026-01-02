Сальдо назвал возможных исполнителей теракта в Хорлах

02 января 2026, 11:45

Сальдо: теракт в Хорлах мог совершить отряд ВСУ «Птицы Мадьяра»

Владимир Сальдо (Фото: www.kremlin.ru)

Боевики-беспилотчики подразделения ВСУ «Птицы Мадьяра» были переброшены в Херсон и могли быть непосредственными исполнителями теракта в новогоднюю ночь в гостинице в селе Хорлы и удара по гражданскому автомобилю в Тарасовке. Об этом заявил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.