Сальдо назвал возможных исполнителей теракта в Хорлах
Боевики-беспилотчики подразделения ВСУ «Птицы Мадьяра» были переброшены в Херсон и могли быть непосредственными исполнителями теракта в новогоднюю ночь в гостинице в селе Хорлы и удара по гражданскому автомобилю в Тарасовке. Об этом заявил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
По информации разведки, боевики группировки «Птиц Мадьяра» были переброшены на правый берег Херсонской области с других направлений по приказу Киева. Сальдо отметил, что подразделение Мадьяра, учитывая жестокость теракта в Хорлах и нападение на автомобиль в Тарасовке, где погиб ребёнок, может быть причастно к этим преступлениям.
Утром 1 января ВСУ провели атаку на регион. Три беспилотных аппарата нанесли удары по кафе и гостинице в Хорлах. По информации главы региона Владимира Сальдо, жертвами нападения стали более 20 человек, среди которых был ребёнок. Свыше 50 мирных граждан получили ранения.
