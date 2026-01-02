«Следствие поражения»: Европу публично обвинили в организации терактов ВСУ
Журналистка из Нидерландов заявила, что за терактами ВСУ стоят европейцы
Нидерландская журналистка Соня ван ден Энде в своём заявлении обвинила европейцев в организации терактов ВСУ.
Она считает, что финансовая и военная помощь из Европы преднамеренно продлевает военное противостояние.
«Они поддерживают Украину ради продолжения этого конфликта, этой войны, специальной военной операции. И это ужасно», — передаёт её слова «RT».Ван ден Энде пояснила свою позицию. По мнению Сони, когда сторона осознаёт неизбежность поражения на поле боя, она начинает наносить удары по гражданскому населению. Журналистка привела в пример события в Херсонской области.
Накануне на Западе высказались о желании Европы наказать Путина из-за «отказа» от переговоров по Украине.