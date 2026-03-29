В руках россиянина взорвалась найденная коробка
Один человек погиб и еще один пострадал при взрыве в Курской области. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн в своем канале в мессенджере Max.
Трагедия произошла в селе Волоконск Большесолдатского района. Двое местных жителей открыли коробку, внутри которой оказалось взрывное устройство. В результате детонации 51-летний мужчина скончался на месте. 63-летнего курянина с акубаротравмой и осколочным ранением левой руки доставили в областную больницу.
Хинштейн выразил соболезнования родными близким погибшего, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшему. Он также отметил, что за минувшие сутки над регионом уничтожили 39 украинских БПЛА. Противник шесть раз применял артиллерию по отселенным районам, а также один раз использовал беспилотники для атаки с применением взрывных устройств.
Ранее сообщалось, что житель Белгородской области пытался потушить автомобиль, загоревшийся после удара FPV-дрона, и погиб от его повторной детонации.
Читайте также: