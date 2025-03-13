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Цыгане уговорили россиянина уйти на СВО и украли все его деньги за службу

Фото: iStock/Sinenkiy

Фото: iStock/Sinenkiy

Цыгане уговорили жителя Ярославской области подписать контракт с Минобороны РФ, и получали его деньги, пока он находился в зоне спецоперации. Об этом сообщает Telegram-канал «Россия 360°».
По данным канала, 52-летний Алексей летом прошлого года познакомился с цыганами, которые уговорили его отправиться служить по контракту. После того, как контракт с Минобороны РФ был заключен, мужчина вместе с новыми знакомыми отправился в банк и привязал свою банковскую карту к номеру телефона одного из них.

В 2025 году Алексей был тяжело ранен и проходил лечение и реабилитацию в госпитале. После восстановления военный отправился в банк, чтобы проверить счет, на который поступали деньги за службу в зоне СВО. Там ему рассказали, что за все время он получил порядка шести миллионов рублей, но на счете лежит всего 300 тысяч.

Алексей заявил, что деньги снимали те люди, которые каким-то образом уговорили его отправиться в зону боевых действий.

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Украинский беспилотник атаковал предприятие в Саратовской области
13 марта 2025, 09:50

Фото: istockphoto/rancho_runner

Украинский беспилотный летательный аппарат атаковал промышленное предприятие в Саратовской области. Инцидент произошёл в Петровском районе региона.
О происшествии в своём телеграм-канале рассказал губернатор Роман Бусаргин. По его словам, в результате атаки БПЛА повреждены несколько нежилых объектов. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Работают все системы оповещения, экстренные службы приведены в состояние повышенной готовности, добавил глава региона.

В настоящее время из-за угрозы атаки беспилотников в аэропортах Саратова и Пензы введён в действие план «Ковёр». Воздушные гавани временно не принимают и не выпускают самолёты. Ночью такие ограничения вводили в Калуге и Волгограде.

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#губернатор
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#план
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Бегство ВСУ из Суджи, бои в Часов Яре, контратаки в Торецке: последние новости СВО на 13 марта
13 марта 2025, 09:18

Фото: iStock/Christiantdk

Российские войска продолжают наступление на важнейших направлениях специальной военной операции, достигая тактических успехов на Покровском, Угледарском и других участках фронта. Они освобождают населенные пункты, такие как Днепроэнергия и Новомарково, несмотря на активное сопротивление со стороны ВСУ и возобновление военной помощи Киеву от США. Подробности читайте в материале «Радио 1».

Курская область

Ночью в селах Гончаровка и Заолешенка, расположенных в окрестностях Суджи, продолжались интенсивные боевые действия. На южном участке Курского фронта российским войскам противостоят не только силы территориальной обороны, но и остатки элитных бригад противника. Военные отметили, что бегство отдельных подразделений ВСУ по-прежнему носит хаотичный характер. Боевые действия также продолжаются в лесах, которые были заминированы противником для предотвращения отступления их личного состава с позиций.

В Госдуме призвали ответить «Орешником» на сегодняшнюю атаку дронов ВСУ
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На Сумском направлении, по словам экспертов, ситуация для Вооруженных сил Украины становится критической. Противник быстро покидает Курскую область, однако этот отход проходит в условиях полной дезорганизации. Видеозаписи с российских дронов показывают, как небольшие группы украинских военнослужащих отступают пешком, не имея тяжелого вооружения и связи с командованием.


Херсонское направление

На Херсонском участке фронта продолжается так называемая «война на удалении», в которой обе стороны активно используют артиллерию, дроны и авиацию. Российские войска увеличили применение фугасных авиабомб для поражения объектов противника. Основные цели атак — ангары с техникой и пункты управления беспилотниками украинских вооружённых сил.

За последние сутки украинские силы осуществили 50 обстрелов по 12 населённым пунктам на левобережье Херсонщины. В результате атак в селе Днепряны пострадали два частных дома, один человек получил ранения, а ещё один пострадавший был зафиксирован в Алёшках. Несмотря на активные действия противника, российские войска продолжают контролировать ситуацию, нанося точечные удары по военной инфраструктуре.


Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Запорожское направление

На Запорожском направлении боевые действия сосредоточены в районе Каменского, где происходят позиционные столкновения. Вооружённые силы Украины активно используют беспилотники, включая тяжёлые дроны типа «Баба-Яга». В ответ российские войска наносят удары артиллерией и применяют другие средства огневого воздействия.

Торецкое направление

В то же время в Торецке ситуация значительно ухудшилась. Вооружённые силы Украины провели мощную контратаку, задействовав десант на бронетехнике с трёх направлений. Однако все атакующие группы противника были уничтожены благодаря слаженной работе российских подразделений.


Часовоярское направление

В Часов Яре продолжаются ожесточённые бои в городской застройке. ВСУ перебрасывают сюда опытных операторов дронов с Курского направления, что усиливает борьбу за контроль над «малым небом» — воздушным пространством в этом районе. На Северском направлении российские войска ведут атаки на опорные пункты ВСУ к западу от Белогоровки и в районе Верхнекаменского. Противник активно сопротивляется, пытаясь сохранить свои позиции.

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#военные
#всу
#зеленский
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Зеленский назвал атаку дронов на Подмосковье демонстрацией независимости
13 марта 2025, 08:25

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Владимир Зеленский прокомментировал недавнюю атаку беспилотников на Московскую область, назвав ее «демонстрацией независимости» Украины. Об этом сообщают украинские СМИ.
Он отметил, что эта акция не является проявлением силы, а представляет собой ответ на действия РФ.

«Я поясню: это ответ», — добавил Зеленский.

Атака на российский регион произошла 11 марта и стала одной из самых масштабных за последнее время. По информации источников, было выпущено 337 украинских дронов.

24 февраля 2022 года Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции (СВО) на Украине, заявив, что главная цель — защита людей, подвергающихся издевательствам со стороны киевского режима. Однако, вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. Вооруженные силы Украины (ВСУ), получая поддержку от западных союзников, начали наносить удары по приграничным российским городам и использовать смертоносное оружие.

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#сво
#всу
#зеленский
#захарова
#атака
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Захарова прокомментировала слова Сырского о маневрах ВСУ в Курской области
13 марта 2025, 07:44

Мария Захарова (Фото: mid.ru)

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала недавние заявления главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского о маневрах украинских войск в Курской области.
Сырский утверждал, что украинские силы «осуществляют маневр по занятию выгодных рубежей обороны» на фоне сложной ситуации на фронте и массового бегства украинских солдат из региона.

«В переводе на русский: для киевского режима дело-труба, суджанская труба», — написала она в ответ на это заявление в своем телеграм-канале.

24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.

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#статьи
#минобороны рф
#конфликт
#бпла
#днр
#сво
#всу
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Минобороны РФ сообщило о перехвате 77 украинских БПЛА
МО РФ: силы ПВО ночью уничтожили 77 БПЛА ВСУ над территорией России
13 марта 2025, 07:31

Фото: iStock/NiseriN

В период с 20:00 мск 12 марта до 06:36 мск 13 марта дежурные средства противовоздушной обороны России успешно перехватили и уничтожили 77 беспилотных летательных аппаратов, запущенных с территории Украины. Об этом проинформировало Минобороны РФ.
Согласно информации, предоставленной оборонным ведомством, наибольшее количество беспилотников было зафиксировано над Брянской областью — 30, а также над Калужской областью — 25. Кроме того, 6 БПЛА были сбиты над Курской и Воронежской областями, а также по 5 — над Ростовской и Белгородской областями.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

В ДНР зафиксированы случаи насильственного изъятия детей у семей. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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