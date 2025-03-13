Цыгане уговорили россиянина уйти на СВО и украли все его деньги за службу

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Цыгане уговорили жителя Ярославской области подписать контракт с Минобороны РФ, и получали его деньги, пока он находился в зоне спецоперации. Об этом сообщает Telegram-канал «Россия 360°».
По данным канала, 52-летний Алексей летом прошлого года познакомился с цыганами, которые уговорили его отправиться служить по контракту. После того, как контракт с Минобороны РФ был заключен, мужчина вместе с новыми знакомыми отправился в банк и привязал свою банковскую карту к номеру телефона одного из них.
В 2025 году Алексей был тяжело ранен и проходил лечение и реабилитацию в госпитале. После восстановления военный отправился в банк, чтобы проверить счет, на который поступали деньги за службу в зоне СВО. Там ему рассказали, что за все время он получил порядка шести миллионов рублей, но на счете лежит всего 300 тысяч.
Алексей заявил, что деньги снимали те люди, которые каким-то образом уговорили его отправиться в зону боевых действий.
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В 2025 году Алексей был тяжело ранен и проходил лечение и реабилитацию в госпитале. После восстановления военный отправился в банк, чтобы проверить счет, на который поступали деньги за службу в зоне СВО. Там ему рассказали, что за все время он получил порядка шести миллионов рублей, но на счете лежит всего 300 тысяч.
Алексей заявил, что деньги снимали те люди, которые каким-то образом уговорили его отправиться в зону боевых действий.
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Элина Позднякова