Российский боец на ВАЗе сжег украинскую БМП-1 канистрой с бензином под носом у ВСУ

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В Курской области российский боец на ВАЗе сжег заглохшую украинскую БМП-1 канистрой с бензином. Соответствующие кадры опубликовал в своем Telegram-канале врио губернатора Алексей Смирнов.
«Русский солдат может и такое! Наш боец сжег украинскую БМП прямо под носом у врага!», — написал он под видео.
Отмечается, что российский военный заметил заглохшую боевую машину в одном из приграничных районов Курской области. Пока боевики прятались по кустам, солдат подъехал к ней и сжег её канистрой с бензином.
Ранее российские бойцы в Курской области взяли в плен очередную группу украинских боевиков, среди которых оказалась молодая украинка. Она рассказала, что вступила в ряды Вооруженных сил Украины добровольно.
До этого боец ВС РФ отбил атаку украинского FPV-дрона прикладом автомата. Накануне военкор Александр Коц рассказал о схожем случае: российский военный сбил подлетевший к нему дрон головой, после этого раздался врыв, а военный оперативно ретировался.
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Дарья Осипова