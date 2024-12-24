ТСН: Украинцы ищут в интернете одиноких беременных женщин

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Украинские мужчины активно ищут в интернете одиноких беременных женщин. С их помощью они оформляют на себя третьего ребёнка и таким образом избегают мобилизации.
Согласно украинскому законодательству, основанием для отсрочки от призыва на военную службу является наличие трёх несовершеннолетних детей, напоминает местное информационное агентство ТСН. Это право не распространяется на тех, кто имеет задолженность по алиментам либо не проживает вместе с детьми.
За такую услугу некоторые украинцы предлагают женщинам, собирающимся родить, от одной до двух тысяч долларов. В сети можно встретить объявления типа: «Ищу одинокую беременную девушку, женщину, которая запишет ребенка на мою фамлию. Первую помощь, а потом алименты гарантирую».
Когда одна из пользовательниц спросила знакомую, в чём тут выгода, та уверенно ответила: «У него двое своих, это будет третий ребенок. Получит отсрочку — и за границу».
По словам юристов, такие договорённости имеют признаки незаконных соглашений, за которые обе стороны могут понести уголовную ответственность. Однако если никто не расскажет детали, то доказать наличие преступного сговора будет очень непросто. А рассказывать нет смысла — выгода для обеих сторон налицо.
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За такую услугу некоторые украинцы предлагают женщинам, собирающимся родить, от одной до двух тысяч долларов. В сети можно встретить объявления типа: «Ищу одинокую беременную девушку, женщину, которая запишет ребенка на мою фамлию. Первую помощь, а потом алименты гарантирую».
Когда одна из пользовательниц спросила знакомую, в чём тут выгода, та уверенно ответила: «У него двое своих, это будет третий ребенок. Получит отсрочку — и за границу».
По словам юристов, такие договорённости имеют признаки незаконных соглашений, за которые обе стороны могут понести уголовную ответственность. Однако если никто не расскажет детали, то доказать наличие преступного сговора будет очень непросто. А рассказывать нет смысла — выгода для обеих сторон налицо.
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Александр Бойцов