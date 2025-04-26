ЦРУ подтвердило гибель сына замдиректора ведомства в боях на Украине

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Сын замдиректора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Майкл Глосс погиб в ходе конфликта на Украине. Об этом сообщил телеканал NBC News.
Отмечается, что 21-летний Глосс погиб весной 2024 года. Его мать Джулиан Галлина с февраля прошлого года занимает должность замдиректора ЦРУ по цифровым инновациям.
Неназванный представитель ведомства подчеркнул, что ЦРУ считает смерть Майкла частным делом семьи Глосс, а не вопросом нацбезопасности.
В свою очередь отец погибшего Ларри Глосс в беседе с The Washington Post отметил, что его сын погиб на территории ДНР. Он утверждает, что Майкл сражался на стороне России против украинской армии.
Глосс добавил, что для всей семьи стала неожиданностью новость о том, что молодой человек был как-то связан с ВС РФ.
Мужчина также подчеркнул, что из выданного в России свидетельства о смерти следует, что Майкл Глосс погиб 4 апреля 2024 года. Его похоронили в декабре после передачи останков родным.
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Неназванный представитель ведомства подчеркнул, что ЦРУ считает смерть Майкла частным делом семьи Глосс, а не вопросом нацбезопасности.
В свою очередь отец погибшего Ларри Глосс в беседе с The Washington Post отметил, что его сын погиб на территории ДНР. Он утверждает, что Майкл сражался на стороне России против украинской армии.
Глосс добавил, что для всей семьи стала неожиданностью новость о том, что молодой человек был как-то связан с ВС РФ.
Мужчина также подчеркнул, что из выданного в России свидетельства о смерти следует, что Майкл Глосс погиб 4 апреля 2024 года. Его похоронили в декабре после передачи останков родным.
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Анастасия Чинкова