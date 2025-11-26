«ЦРУшные методы»: в Госдуме прокомментировали «слив» разговора Ушакова и Уиткоффа
Депутат Журавлёв: «слив» разговора Ушакова и Уиткоффа не повлияет на переговоры
Запись якобы телефонного разговора помощника президента РФ Юрия Ушакова и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа является попыткой повлиять на ход переговоров по миру на Украине. Так считает первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв.
Напомним, накануне агентство Bloomberg опубликовало две стенограммы телефонных разговоров: между Ушаковым и Уиткоффом от 14 октября, а также между Ушаковым и спецпредставителем президента России Кириллом Дмитриевым от 29 октября.
«Делаются отчаянные попытки противопоставить хоть что-то мирным инициативам. И пользуются проверенными ЦРУшными методами, сливая тайно записанные разговоры. В них, кстати, ничего предосудительного и нет, правда, манера беседы сильно напоминает русских злодеев из голливудских боевиков», — отметил Журавлёв в беседе с «Газетой.Ru».
По его предположению, это может быть рассчитано на то, что американское общество «заклеймит Уиткоффа за одну только эту связь с Россией».
Сам Ушаков заявил корреспонденту ВГТРК Павлу Зарубину, что не редко беседует с Уиткоффом, однако не раскрывает содержание этих разговоров, пишут argumenti.ru.
«Вбросы в СМИ о возможных контактах Москвы и Вашингтона делаются, чтобы помешать выстраиванию отношений между ними», — приводит издание слова Ушакова.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также считает, что подобные «утечки» связаны с попытками сорвать возможные переговоры. Тем не менее он призвал не преувеличивать значение таких публикаций.