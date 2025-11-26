«ЦРУшные методы»: в Госдуме прокомментировали «слив» разговора Ушакова и Уиткоффа

26 ноября 2025, 20:21

Депутат Журавлёв: «слив» разговора Ушакова и Уиткоффа не повлияет на переговоры

Фото: iStock/ronniechua

Запись якобы телефонного разговора помощника президента РФ Юрия Ушакова и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа является попыткой повлиять на ход переговоров по миру на Украине. Так считает первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв.





Напомним, накануне агентство Bloomberg опубликовало две стенограммы телефонных разговоров: между Ушаковым и Уиткоффом от 14 октября, а также между Ушаковым и спецпредставителем президента России Кириллом Дмитриевым от 29 октября.





«Делаются отчаянные попытки противопоставить хоть что-то мирным инициативам. И пользуются проверенными ЦРУшными методами, сливая тайно записанные разговоры. В них, кстати, ничего предосудительного и нет, правда, манера беседы сильно напоминает русских злодеев из голливудских боевиков», — отметил Журавлёв в беседе с «Газетой.Ru».

«Вбросы в СМИ о возможных контактах Москвы и Вашингтона делаются, чтобы помешать выстраиванию отношений между ними», — приводит издание слова Ушакова.