ЦСП «Витязь» продолжает набор на программу обучения операторов беспилотников
В Подмосковье продолжается набор на программу профессионального обучения операторов беспилотных авиационных систем мультироторного типа. Курс ориентирован на подготовку специалистов с присвоением квалификации оператора БПЛА с максимальной взлётной массой до 30 килограммов.
Обучение организует Центр специальной подготовки «Витязь». Оно расчитано на граждан Российской Федерации старше 16 лет, имеющих полное общее образование. Программа реализуется в очной форме и сочетает теоретические и практические занятия. Общая продолжительность курса составляет 126 часов, из которых 112 часов занимают лекции и практическая подготовка в течение 14 дней. Учебный день длится до восьми часов, при этом один академический час равен 50 минутам.
По завершении курса и успешной сдаче итогового экзамена слушателям присваивается квалификация «Оператор беспилотных авиационных систем (с максимальной взлётной массой 30 кг и менее)». Выпускники получают официальное свидетельство о профессии рабочего или должности служащего.
Программа включает комплексное изучение воздушного законодательства Российской Федерации, в том числе правил получения разрешений на использование воздушного пространства и выполнения полётов, включая работу над населёнными пунктами. Участники знакомятся с нормативными актами, регулирующими установление запретных и ограниченных зон, а также с порядком получения информации о них.
Особое внимание уделяется базовым дисциплинам — воздушной навигации, аэродинамике и метеорологии. Слушатели изучают лётно-технические характеристики беспилотных систем, требования эксплуатационной документации и влияние различных факторов на работу техники.
Курс охватывает вопросы планирования полётов: от составления маршрутов до подготовки и подачи планов в органы управления воздушным движением. Также рассматриваются процедуры разработки полётных программ и их загрузки в бортовые навигационные комплексы, предполётная подготовка и послеполётное обслуживание техники.
В программу включены темы, связанные с ведением связи, оформлением полётной и технической документации, а также действиями экипажа в нештатных и аварийных ситуациях, включая алгоритмы поисковых операций при аварийной посадке беспилотников. Отдельный блок посвящён ответственности за нарушение правил использования воздушного пространства и эксплуатации воздушных судов.
Практическая часть направлена на развитие ключевых навыков: слушатели учатся работать с аэронавигационными материалами, анализировать метеорологическую и орнитологическую обстановку, выполнять необходимые расчёты и формировать полётные задания. Осваивается специализированное программное обеспечение для подготовки миссий и управления беспилотниками.
Кроме того, участники получают навыки оценки технического состояния БПЛА, их запуска и дистанционного пилотирования. В ходе обучения они учатся контролировать параметры полёта, выявлять потенциальные риски, определять положение аппарата с использованием наземных станций управления и обеспечивать безопасность выполнения задач.
Завершающий этап включает освоение процедур послеполётных работ и корректного оформления всей необходимой документации, что является обязательной частью профессиональной деятельности оператора беспилотных авиационных систем.
После прохождения обучения граждане могут заключать контракт на службу в зоне СВО, где в реальных боевых условиях можно применить полученные знания и навыки. Для контрактников в Подмосковье предусмотрено полное государственное обеспечение на весь срок службы: оно включает выдачу обмундирования, организацию питания и проживания, компенсацию транспортных расходов, а также содействие в оформлении и восстановлении документов. Дополнительно обеспечивается круглосуточная поддержка и расширенные социальные гарантии.
Подробные условия службы и требования к кандидатам размещены на официальном сайте Центра специальной подготовки «Витязь».
