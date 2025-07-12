ТЦК на Украине повторно мобилизуют вернувшихся из российского плена бойцов

12 июля 2025, 21:51

ТАСС: Украина повторно мобилизует вернувшихся из плена бойцов ВСУ

Фото: iStock/Michele Ursi

На Украине повторно мобилизуют военнослужащих, вернувшихся из российского плена. Об этом сообщает ТАСС.