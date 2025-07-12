ТЦК на Украине повторно мобилизуют вернувшихся из российского плена бойцов

ТАСС: Украина повторно мобилизует вернувшихся из плена бойцов ВСУ
Фото: iStock/Michele Ursi

На Украине повторно мобилизуют военнослужащих, вернувшихся из российского плена. Об этом сообщает ТАСС.



Силовые структуры России в качестве примера привели мобилизацию активиста Майдана Андрея Коломийца, который был возвращён на Украину в ходе одного из обменов пленными. Однако это далеко не единственный случай, когда территориальные центры комплектования (ТЦК, аналоги военкоматов на Украине) нарушают Женевскую конвенцию и снова отправляют на фронт вернувшихся из плена бойцов.

Напомним, что ранее представители пророссийских подпольных движений сообщали, что семьям военнослужащих ВСУ не дают хоронить своих погибших родственников. Их тела обещают выдать лишь по прошествии двух лет.

Анастасия Чинкова

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