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У армии Украины нет шансов в военном противостоянии с Россией. И не в последнюю очередь потому, что в самое ближайшее время США, Великобритания и НАТО предадут Киев.
Такое мнение в разговоре с РИА Новости высказал председатель турецкой политической партии Vatan («Родина») Догу Перинчек. По его словам, конфликт завершится ещё более значимыми успехами российской армии на фронте. Именно они поставят точку в конфликте, у ВСУ таких шансов нет, подчеркнул политик.
По его словам, другой стороной станет позиция США и других стран Запада. Перинчек уверен, что увидев фиаско украинских военных, американцы и прочие западные союзники Украины тут же её предадут.
Он считает, что то же самое произойдёт и на Украине. Увидев крах Зеленского, Запад тут же от него откажется и будет думать только о своих интересах и о собственной выгоде, заключил Перинчек.
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По его словам, другой стороной станет позиция США и других стран Запада. Перинчек уверен, что увидев фиаско украинских военных, американцы и прочие западные союзники Украины тут же её предадут.
«Мы уже видели нечто подобное в Афганистане», — напомнил турецкий политик.
Он считает, что то же самое произойдёт и на Украине. Увидев крах Зеленского, Запад тут же от него откажется и будет думать только о своих интересах и о собственной выгоде, заключил Перинчек.
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Александр Бойцов