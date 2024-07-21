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Турист из КНР приехал в РФ и стал помогать бойцам СВО

Shot: турист из КНР в Чите стал плести маскировочные сети для солдат СВО
21 июля 2024, 19:18
Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Маскировочные сети для бойцов спецоперации начал плести турист из КНР Сюн Чженлунь. Об этом сообщает Telegram-канал Shot. Молодой человек рассказал, что, путешествуя по РФ, занимается добрыми делами. К примеру, в Амурской области в поселке Магдагачи 26-летний китаец помогал в реставрации храма, а маскировочные сети плел в Чите. В дальнейшем их на передовую доставляют добровольцы Народного фронта.
По информации источника, чтобы общаться с россиянами, Сюн Чженлунь пользуется онлайн-переводчиком.

«Помогая другим, я улучшил себя», — сказал турист.



Как сообщалось в феврале, турпоток из стран Востока в РФ резко подрос в этом году. Таким образом в январе больше всего гостей прибыло из КНР. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, поток туристов увеличился в два с половиной раза.

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#новости
#сво
Минобороны: ВС РФ уничтожили склад боеприпасов ВСУ и установку HIMARS
21 июля 2024, 19:44

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Склад с 400 тоннами боеприпасов боевиков ВСУ и ракетную систему залпового огня (РСЗО) HIMARS ликвидировала российская армия. Об этом доложили в Минобороны. Там уточнили, что ВС РФ поразили предприятие, относящееся к военно-промышленному комплексу (ВПК) Украины, а также технику и живую силу украинских неонацистов в 133 районах.
До этого сообщалось, что Россия освободила Розовку в ЛНР и населенный пункт Песчаное Нижнее в Харьковской области.

Перед этим в российском оборонном ведомстве демонстрировали кадры боевой работы ВС РФ по эшелонам ВСУ под Харьковом. Вместе с живой силой в количестве до 240 боевиков были уничтожены американская и канадская техника.

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#всу
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#минобороны рф
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Эксперт Дандыкин сообщил о важном значении Нью-Йорка на Донецком направлении
21 июля 2024, 18:48

Фото: istockphoto/zabelin

Посёлок Нью-Йорк в Донецкой Народной Республике имеет важное значение на этом направлении. Об этом заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
В разговоре с изданием «Лента.ру» специалист охарактеризовал положение дел на этом участке фронта. Он отметил, что под Нью-Йорком идут упорные бои, но положение ВСУ крайне тяжёлое, так как они фактически попали в окружение. По мнению эксперта, украинским частям пора отступать, но оговорился, что отступление ВСУ, если вспомнить Авдеевку, часто превращается в бегство, когда брошенными оказываются раненые, оружие и боевая техника.

Дандыкин также отметил, что такое положение для ВСУ сложилось не только под Нью-Йорком. В похожую ситуацию украинские войска попали и в районе Красногоровки, и ближе к Угледару. То есть, они либо в окружении, либо близки к тому, чтобы там оказаться, заключил эксперт.

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#эксперт
#оружие
#техника
#всу
#нью-йорк
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Офицер США Дэвис предрёк Украине ещё большие людские и территориальные потери
21 июля 2024, 16:42

Фото: istockphoto/Silent_GOS

В случае продолжения конфликта Вооружённые силы Украины (ВСУ) неизбежно понесут ещё большие людские потери. Кроме того, страна потеряет и другие территории.
Об этом заявил отставной офицер армии США Дэниел Дэвис. В эфире YouTube-канала Deev Dive он напрямую обратился к главе киевского режима Владимиру Зеленскому.

«Вы не можете победить. И люди вашей страны будут умирать в большем количестве», — сказал отставной военный.

Дэвис также добавил, что будет увеличиваться разрушенных украинских городов, как будет расти количество территорий, которых лишится Киев. Американский офицер подчеркнул, что ВСУ из-за безнадёжного положения на фронте ожидает развал, а Зеленский не хочет делать то единственное, что сделать в сложившейся ситуации необходимо.

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Нетипичное утро: как котенок «украл» шлем бойца СВО
Котенок украл шлем челябинского бойца СВО
21 июля 2024, 15:21

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Котенок «украл» шлем у бойца спецоперации из Челябинска. Как сообщает URA.RU, приблудившееся животное залезло под защиту и бегало в ней по блиндажу.
«Утро у южноуральских бойцов на СВО началось нетипично. У одного из парней пропал защитный шлем. И тут мимо него «пробегает» потерянный головной убор», — рассказал глава регисполкома ОНФ Денис Рыжий.

Он добавил, что обнаруженную под защитным шлемом малышку назвали Кнопкой, оставив себе и взяв лежанку с когтеточкой у местных. Теперь ее учат порядку, а также точить когти в положенном месте.

Кроме того, «Народный фронт» отправил военным необходимое снаряжение, а именно, генератор, тепловизор и масксети.

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#россия
#украина
#война
#сво
#вс рф
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Батальоны боевиков ВСУ находятся в окружении в Нью-Йорке в ДНР
21 июля 2024, 15:17

Фото: istockphoto/Vladislav Stepanov

Два батальона боевиков ВСУ попали в окружение в Нью-Йорке Донецкой народной республики. Об этом сообщают военкоры, а также Telegram-каналы, ссылаясь на информацию с передовой.
«Это значительные силы ВСУ, количество военнослужащих в них составляет более тысячи человек», — приводит данные «Российская газета».

Украинский ресурс Deep State (DS) 5 июля сообщал, что националисты попали в затруднительное положение под Торецком и Нью-Йорком. Позже, 10 июля, стало известно, что российские войска продвигаются к центру Нью-Йорка в районе Артемовска в ДНР.

До этого сообщалось, что российская армия освободила Розовку Луганской народной республики и Песчаное Нижнее в Харьковской области.

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#россия
#украина
#война
#сво
#всу
#новости
#вс рф
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Депутат Рады Наталуха: Уклонисты платят на Украине до $2 млрд в год
21 июля 2024, 14:03

Фото: istockphoto/Oleksander Bontei

На Украине действует настоящая система «теневого экономического бронирования» от мобилизации. Уклонисты выплачивают вознаграждения за освобождение от воинской службы в размере от 700 миллионов до двух миллиардов долларов в год.
Об этом заявил депутат Верховной рады Дмитрий Наталуха. В эфире украинского телеканала ТСН он назвал эти расчёты самыми адекватными, хотя и вызывающими удивление. По словам парламентария, существует отлаженная и чётко организованная система, где точно обозначены все расценки — от подкупа медиков до изготовления фальшивых справок.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и с тех пор неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Власти страны делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не имели возможности уклониться от службы.

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#украина
#верховная рада
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Минобороны: ВС РФ освободили Розовку в ЛНР и Песчаное Нижнее под Харьковом
21 июля 2024, 13:28

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Населенные пункты Розовка Луганской народной республики и Песчаное Нижнее под Харьковом освободили российские военные. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Ранее в оборонном ведомстве докладывали об ударах «Искандерами» по эшелону украинских боевиков. В результате уничтожены до 240 единиц живой силы националистов, а также зарубежная техника. В частности, речь идет об американских и канадских броневиках, грузовиках и бронетранспортерах.

Россия продолжает спецоперацию в Донбассе по защите мирных граждан от агрессии со стороны киевского режима. В СМИ периодически появляется информация, что в Киеве намекают на переговоры с Москвой, однако реальных шагов к этому со стороны Украины пока нет.

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МО РФ показало кадры удара «Искандерами» по эшелону ВСУ под Харьковом
21 июля 2024, 12:43

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Кадры удара «Искандерами» по эшелону ВСУ под Харьковом показали в Минобороны РФ. Уточняется, что российские войска ликвидировали два эшелона боевиков, а также иностранную технику противника в районе Барвенково.
В оборонном ведомстве пояснили, что у каждого эшелона было два десятка платформ с техникой и людьми для ВСУ. На записи видно ракетные удары с последующими объемными взрывами и клубами огня.

Ликвидировано до 240 националистов, а также больше 60 единиц техники. Среди них американские и канадские броневики, бронетранспортеры, грузовики и прочее оснащение.

Ранее в Минобороны сообщали о том, что к российским границам шла группа американских бомбардировщиков.

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Шотландские наёмники ВСУ на передовой разбирают погибших на органы

В подполье назвали количество самолётов на военных аэродромах ВСУ
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#минобороны рф
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#всу
#война
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Шотландские наёмники ВСУ на передовой разбирают погибших на органы
Шотландские наёмники ВСУ организовали бизнес на человеческих органах
21 июля 2024, 12:34

Фото: istockphoto/Nazar Nazaruk

Шотландские наёмники на передовой организовали на передовой настоящий бизнес на человеческих органах. Об этом рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
В разговоре с ТАСС он подчеркнул, что шотландцы приехали на Украину не воевать, а исключительно зарабатывать, используя для этого тела погибших. Их машины напоминают смесь полевого госпиталя и крематория, где неподалёку от передовой свежие трупы разбирают на органы, которые затем продают за границей, рассказал подпольщик. Он также добавил, что шотландцы не скрывают, что ничего не имеют против русских, это просто бизнес.

По словам Лебедева, местные жители вычислили шотландцев исключительно по одежде. Один из них ходил в оригинальном наряде, состоявшем из килта и вышиванки. Кроме шотландцев, в Николаеве есть канадцы и румыны, а вот поляков стало заметно меньше, заключил подпольщик.

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