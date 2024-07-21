Турист из КНР приехал в РФ и стал помогать бойцам СВО

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
Маскировочные сети для бойцов спецоперации начал плести турист из КНР Сюн Чженлунь. Об этом сообщает Telegram-канал Shot. Молодой человек рассказал, что, путешествуя по РФ, занимается добрыми делами. К примеру, в Амурской области в поселке Магдагачи 26-летний китаец помогал в реставрации храма, а маскировочные сети плел в Чите. В дальнейшем их на передовую доставляют добровольцы Народного фронта.
По информации источника, чтобы общаться с россиянами, Сюн Чженлунь пользуется онлайн-переводчиком.
Как сообщалось в феврале, турпоток из стран Востока в РФ резко подрос в этом году. Таким образом в январе больше всего гостей прибыло из КНР. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, поток туристов увеличился в два с половиной раза.
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«Помогая другим, я улучшил себя», — сказал турист.
Как сообщалось в феврале, турпоток из стран Востока в РФ резко подрос в этом году. Таким образом в январе больше всего гостей прибыло из КНР. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, поток туристов увеличился в два с половиной раза.
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Никита Кротов