Турист из КНР приехал в РФ и стал помогать бойцам СВО

Маскировочные сети для бойцов спецоперации начал плести турист из КНР Сюн Чженлунь. Об этом сообщает Telegram-канал Shot. Молодой человек рассказал, что, путешествуя по РФ, занимается добрыми делами. К примеру, в Амурской области в поселке Магдагачи 26-летний китаец помогал в реставрации храма, а маскировочные сети плел в Чите. В дальнейшем их на передовую доставляют добровольцы Народного фронта.