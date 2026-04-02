02 апреля 2026, 11:46

BZ: ЕС отказался от Украины ради сотрудничества с РФ

Евросоюз (ЕС) отказывается от интересов Киева ради энергосотрудничества с Россией. Об этом сообщает немецкая газета Berliner Zeitung (BZ).





Как отмечает издание, внутри ЕС усиливаются настроения в пользу частичного возобновления энергетических отношений с Москвой. Первым признаком этого тренда стала недавняя отсрочка в Брюсселе презентации плана полного отказа от российского газа.



В таких условиях, пишет СМИ, политически всё сложнее реализовать многомиллиардный пакет помощи киевскому режиму. Особое внимание уделяется заявлению главы евродипломатии Каи Каллас, которая на Украине признала трудности с выделением кредита в 90 миллиардов евро.





«Надежда на то, что смена политического курса в Будапеште решит все проблемы Украины, становится всё более иллюзорной», — резюмируют журналисты.