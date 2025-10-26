Туск раскрыл, сколько еще времени Зеленский намерен сражаться

26 октября 2025, 18:13

Туск: Зеленский говорит, что Украина готова сражаться еще 2-3 года

Владимир Зеленский (Фото: www.kremlin.ru)

Премьер-министр Польши Дональд Туск в интервью The Sunday Times раскрыл слова Владимира Зеленского, который сообщил ему, что республика готова сражаться еще два-три года.