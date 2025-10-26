Туск раскрыл, сколько еще времени Зеленский намерен сражаться
Премьер-министр Польши Дональд Туск в интервью The Sunday Times раскрыл слова Владимира Зеленского, который сообщил ему, что республика готова сражаться еще два-три года.
По словам Туска, Зеленский выразил надежду на завершение боевых действий в течение ближайшего десятилетия. Польский политик подчеркнул, что Украина сохранит независимость.
Он также призвал европейские страны увеличить поддержку Киева. Для этого, по его мнению, необходимо предоставить Украине доступ к заблокированным российским активам.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
