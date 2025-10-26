Над тремя российскими регионами уничтожили 26 беспилотников
Российские средства ПВО за пять часов ликвидировали над тремя регионами страны 26 беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Согласно информации оборонного ведомства, в период с 11:00 до 16:00 мск зафиксированы налеты беспилотников. В Белгородской области нейтрализовали 17 дронов, в Брянской — шесть, а в Курской — три.
До этого сообщалось, что в ДНР перехвачен чешский беспилотник со 100-килограммовой авиабомбой. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
Читайте также: