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Вернувшиеся с фронта военнослужащие ВСУ сталкиваются с ужасным отношением при лечении. Об этом сообщает телеканал TV2.
Сообщается, что солдат украинских войск Виктор Шепеля сравнил военную медицину на Украине с настоящим адом. По возвращении домой из-за ранений у него началась эпилепсия. По его словам, когда он отправился на лечение, то его поместили в отделение для душевнобольных.
Согласно информации источника, ему и другим пациентам запрещали покидать палату по вечерам и в выходные дни. Когда Шепелю выписали, то он чувствовал себя еще хуже, чем до начала лечения.
Журналист TV2 Клаус Борг Рейнхольдт отметил, что вооруженное противостояние и имеющиеся проблемы застали украинские войска и систему здравоохранения врасплох.
Ранее экс-глава Военной разведки Чехии генерал Петр Пелз заявил, что РФ методично сокрушает украинские войска благодаря своей промышленности и логистике, а Запад ничего не может этому противопоставить.
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Согласно информации источника, ему и другим пациентам запрещали покидать палату по вечерам и в выходные дни. Когда Шепелю выписали, то он чувствовал себя еще хуже, чем до начала лечения.
Ранее экс-глава Военной разведки Чехии генерал Петр Пелз заявил, что РФ методично сокрушает украинские войска благодаря своей промышленности и логистике, а Запад ничего не может этому противопоставить.
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Екатерина Коршунова