TWZ: США в ужасе от удара российской ракеты Х-101
Применение российской крылатой ракеты Х-101 с кассетной боевой частью приводит в ужас США. Об этом сообщает американское издание TWZ.
Обозреватель Томас Ньюдик обратил внимание на видео удара этой ракеты по украинским Черновцам 11 июля.
Автор описал действие боеголовки следующим образом:
«Ракета под крутым углом падает на землю, а вскоре после этого следует серия взрывов, соответствующих кассетной боеголовке. Затем над местностью поднимается большое тёмное облако дыма».По данным Ньюдика, ракета может преодолевать до четырёх тысяч километров, а оружие, вероятнее всего, поступило в серийное производство в 2010-2011 годах и, по предположению журналиста, применялось российскими войсками в Сирии путём сброса с бомбардировщиков Ту-160 и Ту-95МС.
Обозреватель издания уточняет, что Х-101 всех модификаций способна достигнуть любой точки на территории Украины и Европы.