TWZ: США в ужасе от удара российской ракеты Х-101

15 июля 2025, 15:59

Фото: iStock/e-crow

Применение российской крылатой ракеты Х-101 с кассетной боевой частью приводит в ужас США. Об этом сообщает американское издание TWZ.





Обозреватель Томас Ньюдик обратил внимание на видео удара этой ракеты по украинским Черновцам 11 июля.



Автор описал действие боеголовки следующим образом:





«Ракета под крутым углом падает на землю, а вскоре после этого следует серия взрывов, соответствующих кассетной боеголовке. Затем над местностью поднимается большое тёмное облако дыма».