«Тяжелейший удар»: В Госдуме раскрыли масштаб поражения предприятий ВПК Украины
Депутат Колесник: массированная атака РФ нанесла серьёзнейший урон ВПК Украины
Депутат Госдумы Андрей Колесник сообщил о масштабных ударах по объектам на Украине.
В беседе с «NEWS.ru» Колесник подчеркнул, что российские войска применили мощные боеприпасы.
«Жёсткий и тяжелейший удар нанесли наши войска по объектам Украины, потому что использовалось серьёзное оружие с серьёзным тротиловым эквивалентом. Не ядерное, естественно, но оно точно поразило цели. Например, газохранилища во Львовской области», — пояснил депутат.Эксперт заявил, что удары затронули энергетические предприятия, которые обеспечивают работу украинского оборонно-промышленного комплекса. По оценке парламентария, эти объекты имеют критическое значение, а их поражение нанесло значительный ущерб военно-промышленному комплексу Украины. Он подчеркнул, что удары не преследуют цель оставить без тепла гражданское население.