Тяжелое ранение на СВО получил министр по делам молодежи Якутии Шамаев

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В зоне проведения спецоперации при выполнении боевой задачи тяжелое ранение получил министр по делам молодежи и социальным коммуникациям Якутии Петр Шамаев. Об этом сообщил председатель правительства Якутии Кирилл Бычков.
«Выражаю искреннюю поддержку и желаю скорейшего выздоровления нашему коллеге и другу Петру Витальевичу Шамаеву, получившему тяжелое ранение в ходе выполнения боевого задания на СВО», — написал Бычков в своем Telegram-канале.
Петр Шамаев (Фото: TG-канал К. Бычкова)
По его словам, российские бойцы проявляют истинный героизм, силу духа и преданность родина даже в самые тяжёлые моменты.
Он пожелал Шамаеву скорейшего выздоровления и выразил уверенность в победе России.
2 февраля сообщалось, что в зоне боевых действий в Курской области погиб заместитель губернатора Приморского края Сергей Ефремов. Он ушел воевать добровольцем и возглавлял БАРС-2 «Тигр».
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