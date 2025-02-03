Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Раскрыты обстоятельства, при которых погиб вице-губернатор Приморья Ефремов

Раскрыты обстоятельства, при которых погиб вице-губернатор Приморья Ефремов

Вице-губернатор Приморья Ефремов погиб от мины или атаки дрона в Курской области
Сергей Ефремов (Фото: соцсети)

Сергей Ефремов (Фото: соцсети)

Автомобиль вице-губернатора Приморья Сергея Ефремова, попал на магнитную мину или под атаку беспилотника в Курской области. Такие предположения выдвинул депутат думы Владивостока Виктор Тарабарин. Его слова приводит РИА Новости.
2 февраля стало известно о гибели Ефремова в зоне боевых действий в Курской области. Он ушел воевать добровольцем и возглавлял БАРС-2 «Тигр». Тарабарин служил вместе с Ефремовым с ноября 2022 года.

«Автомобиль (попал — ред.) либо на мину магнитную, либо это «птичка» (дрон — ред.), либо ПТУР (противотанковый управляемый ракетный комплекс — ред.)», — предположил Тарабарин.



Вместе с ним погиб еще один офицер.

Ефремов был удостоен Георгиевского креста и почетного звания «Герой ДНР». У погибшего русского офицера остались жена и четверо детей.

Читайте также:

«Сын за отца»: Наследник погибшего под Курском вице-губернатора Приморья Ефремова воюет на СВО

Участник СВО Бой: командир штурмовиков Микич спасал жизни бойцам, рискуя своей

Хинштейн: Один человек погиб в результате очередной атаки ВСУ на Курскую область
#автомобиль
#комплекс
#дрон
#герой
#человек
#днр
#сво
#всу
#ефремов
#сын
Тяжелое ранение на СВО получил министр по делам молодежи Якутии Шамаев
Министр по делам молодежи Якутии Шамаев тяжело ранен в зоне СВО
03 февраля 2025, 08:20

Фото: iStock/Grzegorz Sulkowski

В зоне проведения спецоперации при выполнении боевой задачи тяжелое ранение получил министр по делам молодежи и социальным коммуникациям Якутии Петр Шамаев. Об этом сообщил председатель правительства Якутии Кирилл Бычков.
«Выражаю искреннюю поддержку и желаю скорейшего выздоровления нашему коллеге и другу Петру Витальевичу Шамаеву, получившему тяжелое ранение в ходе выполнения боевого задания на СВО», — написал Бычков в своем Telegram-канале.
Петр Шамаев (Фото: TG-канал К. Бычкова)
По его словам, российские бойцы проявляют истинный героизм, силу духа и преданность родина даже в самые тяжёлые моменты.
Он пожелал Шамаеву скорейшего выздоровления и выразил уверенность в победе России.

2 февраля сообщалось, что в зоне боевых действий в Курской области погиб заместитель губернатора Приморского края Сергей Ефремов. Он ушел воевать добровольцем и возглавлял БАРС-2 «Тигр».

Читайте также:

Раскрыты обстоятельства, при которых погиб вице-губернатор Приморья Ефремов

Очередная массированная атака БПЛА ВСУ на Россию: сбито 70 беспилотников

Экс-депутат Британии отправился биться за Украину: чем он занимается в рядах ВСУ?
#губернатор
#фото
#бпла
#telegram
#депутат
#сво
#всу
#ранение
#атака
#ефремов
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Очередная массированная атака БПЛА ВСУ на Россию: сбито 70 беспилотников
МО РФ: 70 украинских БПЛА сбито над российскими регионами
03 февраля 2025, 07:31

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Минувшей ночью российские системы противовоздушной обороны сбили 70 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом 3 февраля сообщили в Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 70 украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.

Уточняется, что 27 вражеских дронов сбили в Ростовской области, еще 25 ликвидировали в Волгоградской. В Астраханской области уничтожили семь украинских БПЛА, пять — над Воронежской, три — над Белгородской и два над Курской.

Минувшей ночью Росавиация сообщила, что временные ограничения на прием и отправку самолетов вводились в аэропортах Астрахани, Саратова, Казани, Нижнекамска и Ульяновска.

Читайте также:

Силы ПВО РФ уничтожили 29 дронов ВСУ над Ростовской областью за ночь

В российском городе раздались десятки взрывов, ВСУ устроили масштабную атаку БПЛА

Беспилотник ВСУ ударил по маршрутке с мирными жителями в Белгородской области
#бпла
#росавиация
#приём
#ограничения
#пво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Липецкой области произошел нештатный сход двух авиаснарядов
03 февраля 2025, 07:21

Фото: iStock/Leonid Ikan

В Липецкой области 1 февраля произошло падение двух авиационных боеприпасов. Об этом сообщает региональное правительство в Telegram-канале.
«Над Липецкой областью произошел нештатный сход двух авиационных боеприпасов. Один упал в Елецком районе, другой — в Воловском МО, вдали от жилых домов. На месте падения продолжают работать взрывотехники», — говорится в сообщении.

Отмечается, что электроснабжение в населенных пунктах уже восстановлено. Кроме того, региональные власти выплатят соответствующие компенсации тем, чьи дома пострадали от падения снаряда.

Напомним, 1 февраля из-за падения отработанной ступени авиационного ракетного комплекса 540 домов в Елецком районе остались без электричества. Кроме того, в домах пропала вода и мобильная связь.

Читайте также:

Украина обманула с организацией коридора для эвакуации жителей Суджи – Алаудинов

Минобороны РФ: по интернату в Судже нанесен целенаправленный удар со стороны ВСУ

ВСУ ударили ракетами по школе-интернату в Судже, а после обвинили в этом ВС РФ
#мо
#вода
#мобильная связь
#украина
#компенсации
#дома
#вс рф
#удар
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Экс-депутат Британии отправился биться за Украину: чем он занимается в рядах ВСУ?
Independent: экс-парламентарий Британии Лопрести заявил, что присоединился к ВСУ
03 февраля 2025, 06:59

Фото: iStock/andriano_cz

Бывший британский парламентарий Джек Лопрести объявил, что теперь служит в интернациональном легионе территориальной обороны Украины. Он делает все, чтобы помогать ВСУ. По информации Independent, Лопрести подал заявку еще в ноябре, после чего занялся поиском наиболее подходящего подразделения.
Однако на передовой экс-депутат не воюет – его задачи связаны с международными отношениями, закупками вооружения, поддержкой ветеранов и работой с благотворительными организациями.

«Я подал заявку на вступление в легион в ноябре. Ушло некоторое время на то, чтобы найти лучшее подразделение для использования моего опыта и навыков», — заявил Лопрести.
Лопрести базируется в Киеве, но регулярно выезжает в другие регионы Украины.

Незадолго до этого Independent сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский потребовал от Дональда Трампа привлечь Киев к переговорам с Россией, заявляя, что Белый дом должен ставить контакты с Украиной выше общения с Москвой.

Читайте также:

В аэропортах нескольких городов России ввели ограничения полетов с планом «Ковёр»

«Самый счастливый день – когда дедушка ушел с поста»: Юмашева о Наине Ельциной и ее тяготах в браке с политиком

Лобовое столкновение в Тюменской области: ДТП унесло жизнь 17-летней девушки
#владимир зеленский
#вооружения
#киев
#великобритания
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В аэропортах нескольких городов России ввели ограничения полетов с планом «Ковёр»
В аэропортах Астрахани, Казани, Саратова и Ульяновска ввели ограничения, часть сняли
03 февраля 2025, 06:50

Фото: iStock/rebius

Аэропорты сразу нескольких городов России столкнулись с временными ограничениями на прием и отправку самолетов. Росавиация сообщила, что мера касалась гражданских воздушных судов и была введена в целях обеспечения безопасности. Ограничения затронули аэропорты Астрахани, Саратова, Казани, Нижнекамска и Ульяновска. Они были введены около четырех часов утра.
Позже ведомство объявило о поэтапной отмене ограничений.

Сначала ограничения были сняты в аэропорту Саратова в 05:00 по московскому времени, затем в Астрахани.

Информация о статусе других аэропортов уточняется.

Читайте также:

«Голышом в автомобиле»: ​Развратившая ​школьника учительница договорилась со следствием и спаслась от тюрьмы

Силы ПВО РФ уничтожили 29 дронов ВСУ над Ростовской областью за ночь

«Самый счастливый день – когда дедушка ушел с поста»: Юмашева о Наине Ельциной и ее тяготах в браке с политиком
#аэропорты
#росавиация
#приём
#ограничения
#информация
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Силы ПВО РФ уничтожили 29 дронов ВСУ над Ростовской областью за ночь
03 февраля 2025, 05:53

Фото: iStock/sommersby

Ночью в Ростовской области силы ПВО отразили массированную атаку, уничтожив 29 вражеских дронов.
По данным врио губернатора Слюсаря, БПЛА ВСУ были сбиты в Кашарском, Красносулинском, Матвеево-Курганском, Миллеровском, Тарасовском, Чертковском и Шолоховском районах.

«Предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет. Информация уточняется», — написал Слюсарь в своем Telegram-канале.
Ранее «Радио 1» передавало, что В российском городе раздались десятки взрывов: ВСУ устроили масштабную атаку БПЛА. В Красноармейском районе Волгограда прогремела серия взрывов (не менее 50 штук), предположительно связанных с работой систем противовоздушной обороны (ПВО).

Читайте также:

Первый вылет сезона: Надежда Сысоева покинула проект со скандалом, Седокову обвинили в интригах, а Щербаков пожаловался на «тупизм»

Трамп сообщил о планах провести встречи с Россией и Украиной

Панама прекратит участие в инициативе Китая «Один пояс — один путь» из-за США
#сша
#проект
#бпла
#telegram
#всу
#пво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Трамп сообщил о планах провести встречи с Россией и Украиной
Fox News: Трамп сообщил о намерении провести встречи с Россией и Украиной
03 февраля 2025, 04:46

Фото: iStock/Ruma Aktar

Президент США Дональд Трамп заявил о планах провести переговоры с Россией и Украиной. Как сообщил телеканал Fox News, американский лидер упомянул об этом во время интервью на военной базе Эндрюс, отметив, что контакты уже находятся в стадии подготовки.
Американские телеканалы транслировали заявление Трампа, в котором он назвал текущие дискуссии «очень продуктивными». Детали предстоящих встреч пока не раскрываются, но их организацией уже занимаются соответствующие структуры.

«У нас были очень напряженные выходные. Мы занимаемся Израилем. Мы имеем дело с Украиной и Россией. У нас запланированы встречи и переговоры с различными сторонами, включая Украину и Россию», — сказал Трамп.
Ранее сообщалось, что Панама прекратит участие в инициативе Китая «Один пояс — один путь» из-за США. Ранее Дональд Трамп заявлял о необходимости вернуть контроль над Панамским каналом из-за растущего китайского влияния.

Читайте также:

«Голышом в автомобиле»: ​Развратившая ​школьника учительница договорилась со следствием и спаслась от тюрьмы

NBC: В Лос-Анджелесе прошел массовый протест против миграционной политика Трампа

Скандального рэпера-насильника Пи Дидди ​госпитализировали из тюрьмы
#сша
#дональд трамп
#интервью
#заявление
#лидер
#переговоры
#сво
#россия
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В российском городе раздались десятки взрывов, ВСУ устроили масштабную атаку БПЛА
SHOT: ВСУ массово атаковали Волгоград БПЛА, раздалось более 10-ти взрывов
03 февраля 2025, 02:07

Фото: iStock/dzika_mrowka

В Красноармейском районе Волгограда прогремела серия взрывов (не менее 50 штук), предположительно связанных с работой систем противовоздушной обороны (ПВО). Telegram-канал SHOT уточняет, что ВСУ начали атаку через час после празднования Дня разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.
Сначала местные жители сообщили о 2–5 хлопках, ярких вспышках в небе и последующих отключениях электричества в нескольких местах. Предполагается, что ПВО активировалась в ответ на попытку атаковать нефтеперерабатывающий завод «Лукойла», расположенный в этом районе.

Перед взрывами в городе были слышны звуки, характерные для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). «Baza» уточняет, что предварительно сбито уже 7-8 БПЛА ВСУ. На данный момент взрывы во время работы ПВО исчисляются десятками.



Жители поселка Светлый Яр также сообщили о громких хлопках, однако официальной информации о разрушениях или пострадавших пока нет. Ранее в аэропорту Волгограда вводились временные ограничения на полеты, которые сняли около 23:52.

Читайте также:

Беспилотник ВСУ ударил по маршрутке с мирными жителями в Белгородской области

«Что посеешь, то и пожнешь»: Певец духовной музыки бездушно расчленил девушку и пытался выкинуть ее голову
На трассе «Нарва» столкнулись автобус и снегоуборщик: множество пострадавших, есть жертвы
#завод
#бпла
#жители
#telegram
#всу
#пво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Беспилотник ВСУ ударил по маршрутке с мирными жителями в Белгородской области
02 февраля 2025, 19:55

Фото: istockphoto/NiseriN

В Белгородской области украинский дрон атаковал маршрутку. Пассажирами, конечно, были мирные жители многострадального российского региона.
Об этом сообщил телеграм-канал Mash. Инцидент произошел около 16.00 в селе Двулучное Валуйского района. В результате целенаправленной атаки атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ на гражданский транспорт пострадали три человека. Террористические атаки киевского режима на мирные города и объекты на территории российских регионов продолжаются в круглосуточном режиме.

Ранее Минобороны Российской Федерации сообщило: прошлой ночью средства ПВО уничтожили девять украинских беспилотников. Семь были сбиты над территорией Брянской области, один над территорией Белгородской и один — над территорией Саратовской областей.

Читайте также:

Продвижение ВС РФ к границе в Курской области и окружение ВСУ под Угледаром: последние новости СВО

Украина обманула с организацией коридора для эвакуации жителей Суджи – Алаудинов

ВСУ ударили ракетами по школе-интернату в Судже, а после обвинили в этом ВС РФ
#транспорт
#инцидент
#всу
#минобороны
#пво
#белгородская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате