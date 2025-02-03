Раскрыты обстоятельства, при которых погиб вице-губернатор Приморья Ефремов

Сергей Ефремов (Фото: соцсети)
Автомобиль вице-губернатора Приморья Сергея Ефремова, попал на магнитную мину или под атаку беспилотника в Курской области. Такие предположения выдвинул депутат думы Владивостока Виктор Тарабарин. Его слова приводит РИА Новости.
2 февраля стало известно о гибели Ефремова в зоне боевых действий в Курской области. Он ушел воевать добровольцем и возглавлял БАРС-2 «Тигр». Тарабарин служил вместе с Ефремовым с ноября 2022 года.
Вместе с ним погиб еще один офицер.
Ефремов был удостоен Георгиевского креста и почетного звания «Герой ДНР». У погибшего русского офицера остались жена и четверо детей.
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«Автомобиль (попал — ред.) либо на мину магнитную, либо это «птичка» (дрон — ред.), либо ПТУР (противотанковый управляемый ракетный комплекс — ред.)», — предположил Тарабарин.
Вместе с ним погиб еще один офицер.
Ефремов был удостоен Георгиевского креста и почетного звания «Герой ДНР». У погибшего русского офицера остались жена и четверо детей.
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Элина Позднякова