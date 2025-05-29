Тюрколог Аватков: Турция хочет стать новым геополитическим хабом
Турция хочет стать центром диалога и безопасности. Об этом заявил тюрколог, доктор политических наук, профессор Дипакадемии МИД России Владимир Аватков.
«На сегодняшний день, с учётом тесных и хороших отношений, которые сложились между Россией и Турцией, она является одной из оптимальных площадок, которая может обеспечить соответствующую безопасность и проведение переговоров», — отметил Аватков в разговоре с RT.
Он подчеркнул, что Турция является членом НАТО, однако открыто демонстрирует свою самостоятельность. Кроме того, переговорный процесс между Россией и Украиной начался именно там.
Тем временем посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям Киева, участник рабочей группы на Минских переговорах Родион Мирошник заявил «Газете.Ru», что Киев пытается помешать переговорам с Россией.
«Россия действует, исходя из своих интересов. Она максимально следует рыцарскому все-таки лозунгу: «Делать то, что должно». Поэтому со своей стороны мы сделали все необходимое. Украинская сторона демонстрирует использование всего арсенала, доступного для того, чтобы создать атмосферу неприемлемую, либо негативно влияющую на подготовку переговоров и на их реализацию», — пояснил Мирошник.
Он добавил, что риторика Владимира Зеленского направлена на «ублажение США», при этом Киев не делает ничего для прекращения огня, а, наоборот, наращивает удары по мирному населению России.