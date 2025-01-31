У финала украинского конфликта есть лишь два сценария

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Конфликт на Украине завершится мирными переговорами или полным крахом Киева. Так считает бывший посол в России, ныне работающий в Стэнфорде и Институте Гувера Майкл Макфол. Его слова приводит The Washington Post.
«Это произойдет, либо с переговорами, либо с крахом Украины, предвещающим новый конфликт», — заявил Макфол.
Он также выразил уверенность в том, что для обеспечения более выгодных позиций Киева на переговорах Украина остро нуждается в гарантиях безопасности со стороны стран НАТО.
Ранее британский аналитик Александр Меркурис заявлял, что США хотят исключить Евросоюз и Киев из переговорного процесса по конфликту на Украине. По его словам, Москве и Вашингтону будет легче достигнуть договоренностей напрямую. В процессе переговоров ЕС и Украина станут отвлекающими факторами. При этом во время диалога США и России могут подниматься и более глобальные вопросы, выходящие за рамки украинского кризиса.
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