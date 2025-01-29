Зеленский обиделся на Путина за слова о его нелегитимности

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский обиделся на слова президента России Владимира Путина о его нелегитимности и заявил, что российский лидер просто «боится переговоров с сильными личностями».
По мнению Зеленского, Путин «боится переговоров с сильными личностями», а его главной целью является затягивание боевых действий. Глава киевского режима также заявил, что российский президент не может «противостоять настоящему давлению лидеров».
Напомним, ранее Путин в комментарии журналисту Павлу Зарубину заявил, что переговоры между Москвой и Киевом не будут являться легитимными, если провести их в ближайшее время, так как полномочия лидера Украины давно истекли, и он не может отменить собственный указ о запрете переговоров с Россией.
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«И именно поэтому мы должны действовать слаженно и решительно — все, кто имеет достаточно смелости, чтобы верить в мир и приближать его благодаря силе. Настоящий мир возможен, если принудить Россию к этому, — написал Зеленский в своем Telegram-канале.
Напомним, ранее Путин в комментарии журналисту Павлу Зарубину заявил, что переговоры между Москвой и Киевом не будут являться легитимными, если провести их в ближайшее время, так как полномочия лидера Украины давно истекли, и он не может отменить собственный указ о запрете переговоров с Россией.
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Элина Позднякова