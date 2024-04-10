У граждан Украины могут мобилизовать автомобили

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«Лишние» автомобили граждан Украины могут быть мобилизованы, пишет Lenta.ru.
Соответствующее положение есть в проекте закона о мобилизации, поданном в Верховную Раду, заявила депутат Марьяна Безуглая.
По ее словам, в случае наличия у граждан в собственности более одного транспортного средства, «лишние» могут мобилизовать на нужды украинских солдат. Сейчас им не хватает не только боеприпасов, но и автомобилей.
Кроме этого, в документе отмечается, что местные государственные органы теперь будут обязаны участвовать в мобилизации, а не только способствовать ей, как ранее.
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По ее словам, в случае наличия у граждан в собственности более одного транспортного средства, «лишние» могут мобилизовать на нужды украинских солдат. Сейчас им не хватает не только боеприпасов, но и автомобилей.
Кроме этого, в документе отмечается, что местные государственные органы теперь будут обязаны участвовать в мобилизации, а не только способствовать ей, как ранее.
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Алёна Самарева