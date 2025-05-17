Эрдоган оценил результаты переговоров России и Украины в Стамбуле

Реджеп Тайип Эрдоган (фото: kremlin.ru)
Украинский конфликт невозможно завершить военным путём, поэтому Турция будет прилагать все возможные усилия для его урегулирования. Об этом сообщил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, слова которого приводит телеканал TRT Haber.
Глава государства подчеркнул, что прошедшие в Стамбуле переговоры российской и украинской делегаций были запланированы именно как шаг к миру. В связи с этим, Анкара намерена поддерживать диалог сторон и прилагать усилия для урегулирования конфликта.
Напомним, что переговоры России и Украины состоялись накануне в турецком Стамбуле. О результатах встречи и достигнутых договорённостях подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Напомним, что переговоры России и Украины состоялись накануне в турецком Стамбуле. О результатах встречи и достигнутых договорённостях подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Анастасия Чинкова