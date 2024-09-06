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Наемники, воюющие на стороне Вооруженных сил Украины в Курской области, начали массово просить о замене из-за истощения и потери боевого духа. Об этом сообщили источники в силовых структурах.
Как сообщил ТАСС, наемники все чаще стараются провести ротацию и смениться на украинские подразделения, которых сами называют «пушечным мясом», из-за того, что утратили первоначальный пыл и моральную стойкость после тяжелых боевых действий.
Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик заявил, что участие американской частной военной компании Forward Observation Group в этих атаках на Курскую область является серьезным вызовом для России, на который страна обязательно ответит.
Ранее сообщалось, что командир спецназа «Ахмат» и заместитель начальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что на кореневском направлении в Курской области противник подвергается активному уничтожению.
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Алаудинов: ВСУ ежедневно отправляют новые подразделения на курское направление
Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик заявил, что участие американской частной военной компании Forward Observation Group в этих атаках на Курскую область является серьезным вызовом для России, на который страна обязательно ответит.
Ранее сообщалось, что командир спецназа «Ахмат» и заместитель начальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что на кореневском направлении в Курской области противник подвергается активному уничтожению.
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Елена Перлова